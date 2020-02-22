送行李箱不再吸睛？信用卡首刷禮前3大夯品出爐　逾7成最愛刷卡金

▲根據調查顯示，高達83%民眾表示信用卡「首刷禮」會影響辦卡意願。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

2019年信用卡流通卡數達4,739萬張，創下台灣信用卡歷史紀錄，就連整體信用卡市場發卡量達784萬張，同步改寫近5年來新高。銀行搶發卡市場，紛紛推出亮眼回饋、首刷禮，不過Money101金融比較平台「信用卡首刷禮大調查」發現，高達83%民眾表示信用卡「首刷禮」會影響辦卡意願，最具吸引力首刷禮分別為刷卡金、額外加碼現金回饋趴數、零售通路禮券，顯見現金入袋有誘因。

Money101金融比較平台表示，銀行不斷搶進市場，透過精準的分眾行銷來降低獲客成本，除了祭出差異化刷卡優惠滿足不同客群需求之外，也在「首刷禮」下功夫，與異業合作延伸獲客管道，衝出發卡量以加速拓展消費金融版圖。

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Money101業務長江國峰指出，去年開始陸續與銀行擬定通路限定首刷禮策略，觀察到國人確實將信用卡當作支付工具，依據自身消費習慣挑卡，但加碼首刷禮的吸引力，的確能縮短民眾決策時間，提升50%的申辦意願。

民眾對於現金回饋的喜好，Money101金融比較平台針對20歲以上成年人進行「信用卡首刷禮大調查」，其中最受民眾感興趣的信用卡首刷禮為「刷卡金」（73%），其次為「額外加碼回饋趴數」（51.6%），第三是「零售通路禮券」（48.6%）；此外，幾乎每家銀行首刷禮都現蹤的「行李箱」只受33.6%的民眾青睞，「登機箱」則只有13.1%表示有興趣。

進一步交叉分析持卡張數多寡對於「首刷禮」的期待，隨著民眾持卡張數越多，刷卡金越具吸引力。有趣的是，尚未持有信用卡的民眾來說，最具吸引力的反而不是刷卡金，而是實用的吸塵器、掃地機器人、果汁機、音響等「3C家電」，獲得59%的好感度，遠高於整體受訪者的的42.3%。

Money101金融比較平台也提及，一般來說，300元至500元的「刷卡金」是多數銀行提供的首刷禮選項之一，如星展炫晶御璽卡、Everyday鈦金卡符合新戶首刷資格就送500元刷卡金；4月底前Money101通路限定再加碼500元超商禮券，相當於可以獲得1,000元價值的新戶首刷禮。市場上提供刷卡金作為首刷禮的還有永豐DAWHO現金回饋信用卡、台新太陽或玫瑰卡、國泰KOKO悠遊白金卡、聯邦幸福御守御璽卡等信用卡，新戶享500元刷卡金。

此外，銀行首刷禮祭出「額外加碼回饋趴數」就像是提供給新戶持卡人的專屬用卡甜蜜期，只要有刷卡消費需求，就有機會將足額回饋拿到手。以渣打現金回饋御璽卡來說，國、內外消費享1.88%現金回饋，無上限，新戶核卡後60天內額外加碼5%，相當於每筆一般消費享6.88%，加碼5%的部分，上限350元；2月底前透過Money101申辦，新戶任刷一筆不限金額，渣打再送500元百貨禮券。

滙豐現金回饋御璽卡同樣也提供新戶核卡後90天於20家指定App消費，加碼至10%回饋，90天內上限500元，包含綁定在Apple Pay、LINE Pay、Uber Eats、foodpanda、台灣大車隊、Netflix等APP；3月底前Money101通路申辦再加碼享800元超商禮券。

不過，究竟首刷禮要價值多少元，民眾的辦卡意願才會提升？價值「1,000元以上」首刷禮獲得最多受訪者選擇，有48%民眾表示能提升辦卡意願。

從這次調查數據中看到，「線上辦卡」成為主要趨勢。民眾最常使用的辦卡途徑為網路線上申辦（82%），其次為銀行臨櫃申請（26%）。Money101觀察到，即使是同一張信用卡，於不同管道申辦，首刷禮贈品未必相同，有銀行更願意祭出額外首刷禮或是回饋，鼓勵民眾善加利用「線上辦卡」，與傳統辦卡管道做區分。