醫學期刊：新冠病毒可能透過「病患糞便、醫院汙水」傳播　

▲學者認為，新冠病毒可能透過糞口、汙水傳播。圖為武漢中心醫院。（圖／路透社、武漢中心醫院）



記者吳美依／編譯

先前研究指出，SARS與MERS等冠狀病毒可能透過糞便、醫院汙水等環境汙染傳播。學者在新冠肺炎病患的糞便樣本中發現活的病毒粒子，因此推測，新冠病毒很有可能也會透過這些途徑散播，導致疫情快速蔓延。武漢市肺科醫院也指出，新冠病毒在病患口部、肛門拭綿（Anal Swab）與血液中都被發現，代表病毒可能透過呼吸道、糞口或體液途徑傳播。

《刺胳針》（The Lancet）一篇論文提到，據先前研究，SARS與MERS病毒可存在於糞便之中，進而透過糞口傳播；它們在各種環境條件下的生存能力也指出，雖然直接飛沫傳染是重要傳播途徑，但也能透過接觸、糞便排泄物及環境中的汙染物傳播。

文中舉例，SARS病毒的RNA曾在北京2間收治患者的醫院下水道被發現，其中的病毒可在4°C環境下保持傳播力14天，在20°C的環境下保持傳播力2天。學者因此建議，處理病患糞便以及醫院汙水的時候，應該進行適當的消毒，強調衛生清潔的重要性。

學者也引述武漢早期的新冠肺炎病例指出，2％至10％病患會出現腹瀉、腹痛與嘔吐等胃腸道症狀，其中重症患者腹痛的情況相對較多，另外，約10％患者出現腹瀉或噁心的1至2天以後，就會發展出發燒與呼吸道症狀。

▲新冠肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

《彭博社》報導，武漢市肺科醫院的醫師表示，病患口部、肛門拭綿與血液中都曾發現新冠病毒，代表病毒可能透過呼吸道、糞口或體液途徑傳播；部分病患篩檢結果呈現陰性，但直腸拭棉中被發現病毒。香港「淘大花園」SARS疫情爆發，也被認為與一名患者腹瀉散播出帶有病毒的氣溶膠（Aerosol）有關。

中國疾病預防控制中心（CCDC）於15日的聲明中表示，新冠病毒有多種傳播途徑，成為快速傳播的原因之一，「病毒能夠透過潛在的糞口傳染途徑傳播，也就代表糞便也許會汙染雙手、食物與水」，當微生物被吸入，或者進入眼睛與嘴巴時，就會造成感染。公衛單位因此建議加強衛生與清潔措施，包括飲用煮沸的開水、避免食用生肉、單獨用餐、時常洗手、消毒廁所等等。

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