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2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出…10年後將再爆發！

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▲▼2008年出版的預言出，精準預測新冠肺炎的發生。（圖／翻攝自「黑色文明網路」（Black Civilisation Network））

▲2008年出版的預言書，精準預測2020年新冠肺炎的發生。（圖／翻攝自「黑色文明網路」（Black Civilisation Network）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，除了傳染地中國疫情幾度失控外，國際上各國也陸續傳出疫情，尤其以東北亞日本、南韓最為嚴重。然而面對這樣的疾病，有網友發現一本2008年出版的靈媒書籍，內容中就提到2020年將會爆發一場肺炎疾病，肺部將會受到損傷，甚至再10年後還是會發生。

綜合外媒報導，近日在新冠肺炎蔓延之際，網友在臉書上貼出一張書籍的照片，該書由靈媒作家蘇菲亞布朗（Sylvia Browne）和哈里森（Lindsay Harrison）共同撰寫，並於2008年出版。其中書籍內容指出，2020年將會有一種類似肺炎的疾病蔓延全球，並攻擊肺部與支氣管，就算是所有已知的治療方法，都無法抵抗。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒目前尚未有解藥，蘇菲亞布朗也精準預測。（圖／路透）

該篇書名為《世界末日：關於世界末日的預測和預言》（End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World）是蘇菲亞布朗的預言創作之一，而在這本書中竟神準預測新冠肺炎的狀態，且提到，「疾病會迅速消失不見，並在未來10年後再次大爆發，接著才會完全消失」。

然而蘇菲亞布朗已經於2013年過世，享壽77歲，生前曾在電視節目上替觀眾解答超自然現象，她形容自己為精神、心靈的通靈者，卻多次遭到報章雜誌抨擊預言準確度極低，卻未想到離世後竟預言中一場世界疾病。

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