2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出…10年後將再爆發！

▲2008年出版的預言書,精準預測2020年新冠肺炎的發生。(圖/翻攝自「黑色文明網路」(Black Civilisation Network)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎蔓延全球,除了傳染地中國疫情幾度失控外,國際上各國也陸續傳出疫情,尤其以東北亞日本、南韓最為嚴重。然而面對這樣的疾病,有網友發現一本2008年出版的靈媒書籍,內容中就提到2020年將會爆發一場肺炎疾病,肺部將會受到損傷,甚至再10年後還是會發生。

綜合外媒報導,近日在新冠肺炎蔓延之際,網友在臉書上貼出一張書籍的照片,該書由靈媒作家蘇菲亞布朗(Sylvia Browne)和哈里森(Lindsay Harrison)共同撰寫,並於2008年出版。其中書籍內容指出,2020年將會有一種類似肺炎的疾病蔓延全球,並攻擊肺部與支氣管,就算是所有已知的治療方法,都無法抵抗。

▲新冠病毒目前尚未有解藥,蘇菲亞布朗也精準預測。(圖/路透)

該篇書名為《世界末日:關於世界末日的預測和預言》(End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World)是蘇菲亞布朗的預言創作之一,而在這本書中竟神準預測新冠肺炎的狀態,且提到,「疾病會迅速消失不見,並在未來10年後再次大爆發,接著才會完全消失」。

然而蘇菲亞布朗已經於2013年過世,享壽77歲,生前曾在電視節目上替觀眾解答超自然現象,她形容自己為精神、心靈的通靈者,卻多次遭到報章雜誌抨擊預言準確度極低,卻未想到離世後竟預言中一場世界疾病。