2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出…10年後將再爆發！

▲2008年出版的預言書，精準預測2020年新冠肺炎的發生。（圖／翻攝自「黑色文明網路」（Black Civilisation Network）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，除了傳染地中國疫情幾度失控外，國際上各國也陸續傳出疫情，尤其以東北亞日本、南韓最為嚴重。然而面對這樣的疾病，有網友發現一本2008年出版的靈媒書籍，內容中就提到2020年將會爆發一場肺炎疾病，肺部將會受到損傷，甚至再10年後還是會發生。

綜合外媒報導，近日在新冠肺炎蔓延之際，網友在臉書上貼出一張書籍的照片，該書由靈媒作家蘇菲亞布朗（Sylvia Browne）和哈里森（Lindsay Harrison）共同撰寫，並於2008年出版。其中書籍內容指出，2020年將會有一種類似肺炎的疾病蔓延全球，並攻擊肺部與支氣管，就算是所有已知的治療方法，都無法抵抗。

▲新冠病毒目前尚未有解藥，蘇菲亞布朗也精準預測。（圖／路透）

該篇書名為《世界末日：關於世界末日的預測和預言》（End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World）是蘇菲亞布朗的預言創作之一，而在這本書中竟神準預測新冠肺炎的狀態，且提到，「疾病會迅速消失不見，並在未來10年後再次大爆發，接著才會完全消失」。

然而蘇菲亞布朗已經於2013年過世，享壽77歲，生前曾在電視節目上替觀眾解答超自然現象，她形容自己為精神、心靈的通靈者，卻多次遭到報章雜誌抨擊預言準確度極低，卻未想到離世後竟預言中一場世界疾病。