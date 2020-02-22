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不斷更新／澳鑽石公主號包機「再增4確診」　南韓爆增142例

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲新冠肺炎蔓延全球，21、22日各地皆傳爆增消息。（圖／路透社）

記者陳亭伃、丁維瑀、吳美依／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在日本、南韓持續擴散，美國疾病管制與預防中心（CDC）對日本發出一級旅遊警示，提醒前往的旅客要準備好一般預防措施。而南韓政府也將病例劇增的大邱市、慶尚北道清道郡，指定為傳染病特別管理地區，全力防止社區感染持續擴大。

【0955】

根據NHK報導，澳洲派出的包機撤回鑽石公主號遊客，22日再傳出4人確診。

【0909～0926】

根據《韓聯社》報導，新冠肺炎在境內新增142例，目前累計至346例，其中130人與大南醫院、新天地會有關。

另，沙烏地阿拉伯即日起限制公民進出伊朗。

鑽石公主號消息方面，英國外交部22日表示，接運英國公民與其他歐洲乘客的撤僑包機，已從日本起飛，並在推特提到，這架包機接運32名英國人與其他歐洲乘客，以及英國政府公務員與醫療人員，預定明天上午降落英國。


【0858】

新冠肺炎在義大利迅速擴散，義大利新聞社《ANSA》、《BNO》報導，21日義大利新增17人確診，其中有15例在倫巴底區、威尼托則有2則。

22日上午，在傳出義大利新增1例，短短24小時內共新增18例確診，不排除社區感染擴大。

另，日本熊本22上午也傳出1例確診，為一名50歲男性，累計熊本縣3人確診，境內累計至739例（含鑽石公主號）


各國確診狀況如下：

東北亞：2國

南韓：確診346例

日本：確診744例（根據NHK，橫濱外海郵輪634例，日本本土110例）

歐洲：9國

義大利：確診18例

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

俄羅斯：確診2例

東南亞：6國

新加坡：確診85例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診35例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

北美：2國

美國：確診34例（其中18例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、13例美國本土個案）

加拿大：確診9例

大洋洲：1國

澳洲：確診21例（其中6例為鑽石公主號撤回）

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：2國

伊朗：確診18例

阿拉伯聯合大公國：確診9例

以色列：1例

黎巴嫩：1例

非洲：1國

埃及：確診1例

ET快訊
日韓旅遊建議升至「第二級警示」　對當地採取加強防護
LIVE／鑽石公主號19人醫院採檢　指揮中心最新說明
病毒專家：台灣明顯社區感染
國道自撞1死4傷！男爬出變形車體想求救..遭後車高速輾死
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