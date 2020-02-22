美增34例不排除社區傳播！CDC前主任悲觀：陸確診數被大幅低估　新冠病毒消滅可能性小

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，美國疾病管制與預防中心（CDC）21日表示，美國確診個案增至34例，其中有21人士撤回美國的國民，以及13例美國本土個案。CDC前主任也撰文表達對新冠肺炎的悲觀看法。

美國疾管中心官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，另有鑽石公主號撤僑專機乘客住院，身體嚴重不適，確診數還會再增加。

梅森尼爾提醒，雖然美國目前還沒有社區傳播的情況發生，但新冠病毒是嚴重公共衞生威脅，不排除最後會社區傳播。CDC正為疫情爆發做好準備，包括向醫藥及防護用品製造商合作，確保前線醫護人員可獲得足夠物資。

另外，CDC前主任湯姆佛瑞登(Tom Frieden）在thinkglobalhealth.org網站發表「What's Next for COVID-19？」文章，他對於新冠病毒的疫情遏止抱持悲觀看法。

湯姆佛瑞登提出看法，表示中國目前所公布的確診數可能遠少於實際人數，而且中國已經全境都被感染。他透露現在大家關心的是，新冠病毒能否跟SARS、MERS一樣被控制、消滅，但目前的情況看來可能性很小。