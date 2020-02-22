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美國：台灣出現社區傳播　搭亞洲郵輪具高風險…發旅遊警示

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▲麗星郵輪「寶瓶星號」停靠基隆港。（圖／記者林振民攝）

▲麗星郵輪「寶瓶星號」停靠基隆港。（圖／記者林振民攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓21日專電

在對中國祭出最高勿前往的旅遊警示後，美國國務院建議美國公民應重新思考搭乘郵輪前往或在亞洲地區的旅行。美國疾管中心今天也表示，台灣與其他多國出現社區傳播情況。

美國國務院領務局首席副助卿布朗里（Ian Brownlee）今天在與美國疾病管制暨預防中心（CDC）共同召開的電話記者會上表示，美國國務院已在昨天下午針對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）發布旅遊警示。

布朗里表示，美國國務院呼籲美國民眾應當重新思考搭乘郵輪前往或在亞洲搭乘郵輪。許多國家實施嚴格篩檢程序以防止武漢肺炎疫情擴散，這些限制可能會影響旅遊行程、下船，或因當地政府進行檢疫受到約束。美國國務院呼籲美國公民應評估有關風險，並採取適當措施。

根據美國國務院領務局官網發布的武漢肺炎緊急通知，美國國務院維持對中國發布的最高第4級旅遊警示，呼籲美國公民請勿前往。網頁也重申美國政府要求過去14天從湖北返美的美國公民必須進行14天隔離，自中國其他地區返美的民眾則需要接受健康檢查與自我隔離檢疫。

美國疾管中心國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）在說明美國武漢肺炎最新情況時也首度公開表示，亞洲已經出現社區傳播情況，這包括新加坡、南韓、台灣、泰國、越南、香港與日本。美國疾管中心並已經對香港與日本發出第一級旅遊警示。

梅森尼爾表示，搭乘包機返回美國的329位鑽石公主號美籍乘客中，已經發現18個確診病例。她預期確診病例數目可能會再增加，因為這是「高風險族群」。全美目前確診病例總數達到34例。

她也重申，美國境內尚未有社區傳播情況發生，但也坦言社區傳播不僅可能且終將可能發生。梅森尼爾指出，新型冠狀疾病是巨大的健康威脅，目前尚未有疫苗也沒有專門治療的藥物問世，美國疾管中心正在採取行動，期盼避免疫情大規模蔓延。

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