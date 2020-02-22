WHO揭穿「湖北確診驟減」真相！　坦承遏止疫情「機會之窗」正在縮小

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，武漢肺炎疫情影響國家愈來愈多，他對無中國相關接觸史及伊朗病例快速增加現象感到非常擔憂，坦承遏止疫情的機會之窗正在縮小。

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦出席俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的例行記者會，針對疫情發展做出最新說明。

譚德塞表示，截至日內瓦今天上午6時，中國新增892例確診病例，病例大幅下降是因為中國再一次改變診斷方式，改回只報告疑似和經實驗室確認的病例。他認為這顯示武漢衛生部門檢測可疑病例能力已經恢復。

武漢肺炎爆發迄今目前全球確診突破7萬5000例，逾2000人死亡，在中國境外蔓延至26個國家共1152例病例，並有8例死亡。

他說雖然在中國境外地區目前感染人數相對少，但出現未有武漢或中國旅遊史及接觸史的案例增多感到憂心。

譚德塞特別提到伊朗過去2天案例快速增加，2天內出現18例新病例及4例死亡，這令人非常擔憂。這是自疫情爆發以來他罕見使用如此重話。

媒體詢問從目前情勢發展，疫情是否來到引爆的轉折點，譚德塞對此說遏止疫情的機會之窗依然存在，但正在縮小，疫情仍可能朝任何方向發展，呼籲國際社會需要在機會關閉前迅速採取行動。

但譚德塞2月19日才仍讚揚由於中國積極努力從源頭控制疫情，國際有機會防止發生更廣泛的全球危機。