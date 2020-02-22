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世衛：國際專家組22日前往武漢了解疫情

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▲▼WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天宣布，正在中國考察的國際專家聯合小組22日將前往武漢，在疫情爆發中心展開工作，增進了解病毒與疾病的嚴重性。

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦的記者會上宣布，由世衛率領的國際專家小組，過去數天已赴北京、四川和廣東，明天將前往武漢，在這波疫情爆發的中心增進對病毒了解。

中國武漢市自2019年12月起爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），並擴散中國各省及世界各國，譚德塞一月底前往北京跟中國達成共識，由世衛組織派出國際專家聯合小組前往中國後受到高度矚目，從專家人員組成到考察地點都成為新聞焦點，其間美國曾多次對中國拒絕美方專家表達不滿。

譚德塞在2月14日公布，專家小組將由共12名國際衛生及世衛專家組成，中方也會派出相關人員。團隊重點是關注病毒的傳播方式、疾病嚴重程度、了解因應措施的影響，以指導全球應對工作。

世衛當時不願對專家國籍別等細節進一步說明，直至19日說明成員由來自美國、日本、 韓國、新加坡、德國、俄羅斯等來自流行病學、病毒學、臨床管理、疫情控制和公共衛生領域等專家組成。

此外，世衛第一時間也僅公布專家團會前往北京、廣東和四川，因行程中沒有重災區湖北省及武漢，引發外界正反意見，有人質疑不到武漢如何了解疫情真相，顯示中國試圖隱瞞疫情真相，但另一方面也有人認為湖北正處抗疫關鍵時刻，哪有餘力接待世衛專家團。

今天譚德塞宣布專家小組將前往武漢，外界將關注世衛能否有掌握更多第一手資訊，讓國際更了解病毒傳播、疾病嚴重程度。

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