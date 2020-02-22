超高寬頻技看奧運！483.73億搶下黃金頻段　中華電信拚7月5G開台！

圖文／鏡週刊

花了483.73億元在5G競標中，取得最大頻寬與黃金位置的電信龍頭中華電信，在5G競標結果出爐之後，隨即發布新聞稿表示，5G服務將搶在7月開台，繼續成為台灣電信市場的領頭羊。

5G競標結果結果21日下午出爐，中華電信在5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬。中華電信指出，頻率位置是對該公司最有利的標的，是發展5G的最佳頻譜組合，也是未來20年行動寬頻業務的重要資源。

中華電信董事長謝繼茂表示，「對於本次取得的頻率位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路；另外，這段頻率也完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，讓3.5GHz頻段的90MHz大頻寬效益可以充分發揮。」

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對於本次標金比預期稍高，謝繼茂強調，不影響中華電信今年對於5G的網路建設計畫，「取得頻率是第一步，中華電信推動5G腳步不停歇，將邁開大步，加速辦理後續相關法定的申請作業，積極投入5G網路建設，目標在今年7月開台提供服務，搭配本公司取得之東京奧運新媒體平台轉播權，中華電信將以超高寬頻技術，帶給客戶最優質、最新穎的4K、VR觀看奧運賽事轉播的全新體驗。」謝繼茂十分有信心地說。



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