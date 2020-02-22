官方披露「病毒人工合成」？原文曝光　俄國衛生部1句話回應

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情引發全球人心惶惶。近日有說法稱，俄羅斯衛生部官方報告中將病毒定義為「人工合成病毒」。對此，俄羅斯聯邦衛生部澄清「從未指病毒是人工的」；記者實際查閱傳言中的該份報告，發現原文僅提及病毒為「重組」，但並沒有出現任何表示「人工合成」的字眼。

近日有消息稱，俄羅斯聯邦衛生部為因應新冠肺炎疫情，已經制定了有關預防、診斷和治療新型冠狀病毒的臨時指南，並且向各區發放，而報告中揭露新冠病毒是「人工合成的」。

實際查閱消息中的這份俄國聯邦衛生部2月3日發表的《新冠狀病毒（2019-nCoV）感染預防、診斷和治療方法臨時方法指南》（以下簡稱《指南》），其中第4頁寫道，「2019-nCoV冠狀病毒，疑似是由蝙蝠冠狀病毒和不明冠狀病毒重組而成的病毒。2019-nCoV的遺傳基因序列與SARS冠狀病毒有至少70％相似。」了

▼俄羅斯衛生部病毒防疫指南提到病毒重組，但並未指其為人工合成。（圖／翻攝自俄國聯邦衛生部文件）



《指南》中雖然使用「重組」（рекомбинантный）一詞，但其意義為2019新冠病毒為蝙蝠和不明出處冠狀病毒的混和體，並不代表一定是人工產物。事實上，病毒或細菌自然出現「基因重組」十分常見，而此種機制也是造成病毒變異的原因之一；例如，2009年在全球各地出現的「豬流感病毒」，就是由豬源性A型（H3N2）流感病毒與人類H1N1新型流感病毒的基因重組演變而成，屬於自然演化。

俄羅斯衛星通訊社21日也實際求證俄羅斯聯邦衛生部，發言人回答，「俄羅斯聯邦衛生部《新冠狀病毒感染預防、診斷和治療臨時方法指南》中，從未指出病毒是人工的。」報導強調，俄國衛生部發布的這份《指南》，目的僅是向居民通報防疫病毒的措施，屬於通用性文件，原文中也沒有出現任何「人工合成」字眼。

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