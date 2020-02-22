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官方披露「病毒人工合成」？原文曝光　俄國衛生部1句話回應

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情引發全球人心惶惶。近日有說法稱，俄羅斯衛生部官方報告中將病毒定義為「人工合成病毒」。對此，俄羅斯聯邦衛生部澄清「從未指病毒是人工的」；記者實際查閱傳言中的該份報告，發現原文僅提及病毒為「重組」，但並沒有出現任何表示「人工合成」的字眼。

近日有消息稱，俄羅斯聯邦衛生部為因應新冠肺炎疫情，已經制定了有關預防、診斷和治療新型冠狀病毒的臨時指南，並且向各區發放，而報告中揭露新冠病毒是「人工合成的」。

實際查閱消息中的這份俄國聯邦衛生部2月3日發表的《新冠狀病毒（2019-nCoV）感染預防、診斷和治療方法臨時方法指南》（以下簡稱《指南》），其中第4頁寫道，「2019-nCoV冠狀病毒，疑似是由蝙蝠冠狀病毒和不明冠狀病毒重組而成的病毒。2019-nCoV的遺傳基因序列與SARS冠狀病毒有至少70％相似。」了

▼俄羅斯衛生部病毒防疫指南提到病毒重組，但並未指其為人工合成。（圖／翻攝自俄國聯邦衛生部文件）

▲▼俄羅斯衛生部病毒防疫指南。（圖／翻攝自俄國聯邦衛生部文件）

《指南》中雖然使用「重組」（рекомбинантный）一詞，但其意義為2019新冠病毒為蝙蝠和不明出處冠狀病毒的混和體，並不代表一定是人工產物。事實上，病毒或細菌自然出現「基因重組」十分常見，而此種機制也是造成病毒變異的原因之一；例如，2009年在全球各地出現的「豬流感病毒」，就是由豬源性A型（H3N2）流感病毒與人類H1N1新型流感病毒的基因重組演變而成，屬於自然演化。

俄羅斯衛星通訊社21日也實際求證俄羅斯聯邦衛生部，發言人回答，「俄羅斯聯邦衛生部《新冠狀病毒感染預防、診斷和治療臨時方法指南》中，從未指出病毒是人工的。」報導強調，俄國衛生部發布的這份《指南》，目的僅是向居民通報防疫病毒的措施，屬於通用性文件，原文中也沒有出現任何「人工合成」字眼。

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