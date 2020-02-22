微軟已逝創辦人研發「隔離艙」首上陣　助美專機撤公主號確診乘客

▲各國陸續接回鑽石公主號上的民眾。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

鑽石公主號郵輪一共有634名確診病患，台灣也於21日晚間載回19名台人，但許多國家僅接回「沒有確診」的民眾，確診的幾乎都留在日本治療。但美國撤僑專機日前卻載走了14位確診美國籍乘客，美國政府不僅讓他們搭專機，還把他們安置到「隔離艙」，在「生物隔離」的狀態下返回了美國，這讓許多人好奇「貨櫃式生物隔離系統」（Containerized Bio-Containment Systems，CBCS）到底有多神奇？

▲美國撤僑專機。（圖／路透）



據外媒報導，美國撤僑專機在日本起飛才接獲有14名乘客採驗結果為陽性，雖然可能會造成感染風險加大，但卻又不能將這些僑民丟在日本不管，因此他們決定啟用機艙內的「貨櫃式生物隔離系統」，將這14位乘客隔離在飛機內的系統櫃裡。

CBCS裡有3間房間，分別是可以容納4名病患和4名醫護人員的病房、讓醫護人員穿脫隔離衣並消毒的前房和另外可容納兩個人的休息室，裡面的醫療設施一應俱全外，也能完全隔離，且只要一使用，櫃內的消毒系統就會自動啟動消毒，讓使用頻率達到最大化。

▲美國撤僑專機內部。（圖／路透）



據悉，這種CBCS隔離艙是由已逝的微軟共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）所研發，當時2013年的伊波拉病毒肆虐非洲，因此保倫決定出資並和美國國務院合作成立團隊來研發一款可靠、可空運、具備完整自主隔離的醫療運輸裝置，用來搭載病患；而他們也僅用了191天就將設計和開發工作完成，並在2016年推出。

▲微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）。（圖／路透社）



雖然CBCS外觀看起來極為普通，但他是全球第一個硬殼且可以攜帶的隔離運輸系統，且外殼夠硬，即使不小心掉落也不會裂開讓病毒外洩。而這次在日本的撤僑行動也是CBCS首次投入到疫情裡面，因此許多人也猜測美國應該是使用了多套CBCS的系統，或臨時在上面增加床位。不過美國國務院僅表示鑽石公主號上這14名確診病患都已安全撤離並送抵美國當地醫院。