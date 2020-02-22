主動應徵中國職缺下滑前5大產業　半導體、法律顧問皆上榜

▲104人力銀行調查在陸台人年後轉職情形。（圖／104提供）

記者余弦妙／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，衝擊世界經濟，「在中國大陸工作且有主動應徵」的轉職者，63%掰掰中國，比武漢封城前高出13個百分點。104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明觀察，中國大陸許多工廠延後開工，企業用人祭出延後報到、延後面試、甚至延後招募，加上中國多處封城造成心理恐慌，皆已大幅削弱求職者西進或續留意願。

根據調查，2020年比2019年，同為年初轉職潮，同為「目前在中國工作且有主動應徵」的轉職者，2019年的比例持平，留與不留各五五波。

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武漢封城，上海、北京、蘇州、杭州、鄭州、深圳等台廠聚落也陸續採取封閉式管理。晉麗明觀察到，台廠IC半導體、電子零組件、面板等產業的供應鏈可能受到影響，連帶影響求職者預期心理。

據統計，農曆年後在中大陸工作的台灣職人，主動應徵中國職缺下滑比例最高的前五大產業為，法律∕會計∕顧問∕研發∕設計業（減少19個百分點）、批發∕零售業（減少16個百分點）、一般服務業（減少16個百分點）、一般製造業（減少13個百分點）、電子資訊∕軟體∕半導體相關（減少11%個百分點）。

▼104人力銀行調查在陸台人年後轉職情形。（圖／104提供）

但這些台灣職人想離開中國主要原因，應是眼前武漢肺炎疫情影響及相關的負面衝擊。104人力銀行曾經發表「2018台灣人才西進滿意度」調查，台灣職人在中國生活遇到最大挑戰是「健康與醫療不便」、「食安疑慮」、以及「環境衛生水準較差」。

晉麗明分析，除了武漢肺炎加劇台灣職人到中國工作與生活的不安全感，近年來，中國管理職已在地化，全球企業逐漸將一般製造業轉移至東南亞等地，台灣人才回流、南進東協已成趨勢；此時，全球經濟受到疫情衝擊，企業徵才轉趨觀望，是否調降薪資水平或調整福利，將是海外（尤其中國大陸）職人的壓力。