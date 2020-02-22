　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

主動應徵中國職缺下滑前5大產業　半導體、法律顧問皆上榜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼104人力銀行調查在陸台人年後轉職情形。（圖／104提供）

▲104人力銀行調查在陸台人年後轉職情形。（圖／104提供）

記者余弦妙／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，衝擊世界經濟，「在中國大陸工作且有主動應徵」的轉職者，63%掰掰中國，比武漢封城前高出13個百分點。104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明觀察，中國大陸許多工廠延後開工，企業用人祭出延後報到、延後面試、甚至延後招募，加上中國多處封城造成心理恐慌，皆已大幅削弱求職者西進或續留意願。

根據調查，2020年比2019年，同為年初轉職潮，同為「目前在中國工作且有主動應徵」的轉職者，2019年的比例持平，留與不留各五五波。

請繼續往下閱讀...

武漢封城，上海、北京、蘇州、杭州、鄭州、深圳等台廠聚落也陸續採取封閉式管理。晉麗明觀察到，台廠IC半導體、電子零組件、面板等產業的供應鏈可能受到影響，連帶影響求職者預期心理。

據統計，農曆年後在中大陸工作的台灣職人，主動應徵中國職缺下滑比例最高的前五大產業為，法律∕會計∕顧問∕研發∕設計業（減少19個百分點）、批發∕零售業（減少16個百分點）、一般服務業（減少16個百分點）、一般製造業（減少13個百分點）、電子資訊∕軟體∕半導體相關（減少11%個百分點）。

▼104人力銀行調查在陸台人年後轉職情形。（圖／104提供）

▲▼104人力銀行調查在陸台人年後轉職情形。（圖／104提供）

但這些台灣職人想離開中國主要原因，應是眼前武漢肺炎疫情影響及相關的負面衝擊。104人力銀行曾經發表「2018台灣人才西進滿意度」調查，台灣職人在中國生活遇到最大挑戰是「健康與醫療不便」、「食安疑慮」、以及「環境衛生水準較差」。

晉麗明分析，除了武漢肺炎加劇台灣職人到中國工作與生活的不安全感，近年來，中國管理職已在地化，全球企業逐漸將一般製造業轉移至東南亞等地，台灣人才回流、南進東協已成趨勢；此時，全球經濟受到疫情衝擊，企業徵才轉趨觀望，是否調降薪資水平或調整福利，將是海外（尤其中國大陸）職人的壓力。

ET快訊
劉真病危16天醫曝存活機率！爆家屬想轉院…冒3症狀「最短只能
浙江台商傳播新冠病毒給白牌車司機！「同住3家人無症狀」原因曝
跟團注意！日韓旅遊建議升級　觀光局：扣規費後可拿回95％旅費
2020年將出現「類肺炎全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出…10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

退休理財首重風險管控！　目標日期策略對抗市場波動

主動應徵中國職缺下滑前5大產業　半導體、法律顧問皆上榜

統一證搶頭香！　首家兩岸合資證券公司獲准

送行李箱不再吸睛？信用卡首刷禮前3大夯品出爐　逾7成最愛刷卡金

超高寬頻技看奧運！483.73億搶下黃金頻段　中華電信拚7月5G開台！

獨家／台積電防疫新措施！已赴日韓旅遊員工返台給公假14天　之後出發需自假在家隔離

防重演私菸案！飛機起降申報商品明細　今日上路

北都危機踩煞車？NCC：抗疫徵用緯來、東森頻道不得斷訊

2019年房價平穩　房屋出售所得標準　連續3年不變

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

退休理財首重風險管控！　目標日期策略對抗市場波動

主動應徵中國職缺下滑前5大產業　半導體、法律顧問皆上榜

統一證搶頭香！　首家兩岸合資證券公司獲准

送行李箱不再吸睛？信用卡首刷禮前3大夯品出爐　逾7成最愛刷卡金

超高寬頻技看奧運！483.73億搶下黃金頻段　中華電信拚7月5G開台！

獨家／台積電防疫新措施！已赴日韓旅遊員工返台給公假14天　之後出發需自假在家隔離

防重演私菸案！飛機起降申報商品明細　今日上路

北都危機踩煞車？NCC：抗疫徵用緯來、東森頻道不得斷訊

2019年房價平穩　房屋出售所得標準　連續3年不變

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

七六人砸1.09億美元簽的爭冠拼圖　霍佛德被降為第六人

因應新冠肺炎疫情　高雄市政府宣布500人↑室內活動一律停辦！

疫情爆發遭裁員！　23歲約聘男失落回家討拍…4天後「收到女友訊息」崩潰哭了

劉真病危搏命死神　20年閨蜜楊麗菁「至今沒探病」...原因太催淚！

眺望百萬台中夜景！精選9間景觀餐廳　還能邊吃火鍋邊數星星

扛不住了！新冠肺炎虐爆東京　「東奧志工訓練」宣布延期…賽程時間不變

仇恨言論刺激「魔性」使人妖魔化！釋昭慧：多點愛與溫暖

陸中醫院士8個月前神預測：2019冬至前後將有「瘟疫發生」　

中國超過80種藥等臨床測試　清單中驚見「2000年前藥草配方」準備抗新冠肺炎

美國準備「國內疫情大流行」應對措施　CDC：仍有可能發生社區傳播

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

財經熱門新聞

獨／台積電給日韓返國員工放隔離有薪假

破盤！電信業搶推399、319雙飽優惠

中華電拚7月5G開台　超高寬頻看奧運

向口罩幕後英雄致敬！經濟部公佈工具機廠商助攻名單　謝霸氣相挺

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

存股族照布局高股息資產聚焦「股利率」

台酒75%防疫酒精　下周一陸續供貨到4大超商！

信用卡首刷禮前3大夯品出爐　逾7成最愛這個

NCC：抗疫徵用東森、緯來頻道不得斷訊

投保要注意！　這10家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付

IC設計股　三檔績優生出列

打造名人代言大軍

台酒要推家庭號、隨身瓶防疫酒精！　每日各1萬打...3月中開賣

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

吳兆絃帥爸曝光！

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

病毒專家：台灣已明顯社區感染

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

網紅PO海島渡假照「全在IKEA拍的」：勿太相信網路世界

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

即／烤殺22歲按摩妹　冷血大叔中壢落網

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面