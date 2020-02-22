【黃寶慧】慧眼看天下／美生化武器？陸實驗室洩毒？　武漢肺炎疫情失控掀陰謀論

新聞節目中心／綜合報導

武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，引爆疫情的2019新型冠狀病毒，是首次被發現，但國際上不少專家都懷疑，這個新冠病毒可能並非自然界產物，根本不是來自武漢的華南海鮮市場，而是人為所製造出來的，還紛紛把矛頭指向中國科學院武漢病毒研究所的「P4實驗室」，讓「洩毒說」傳得沸沸揚揚；在疫情升溫期間，各種消息廣泛在網路流傳，另一說，是美國生化武器進行的攻擊，目的是要打擊大陸交通樞紐武漢，以報復美中貿易戰。美中互咬，陰謀論沒有停過，到底這個2019新冠病毒，有沒有可能是美國的生化武器？還是大陸實驗室洩毒？《慧眼看天下》第88集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。





▲武漢肺炎疫情延燒，中國科學院武漢病毒研究所「P4實驗室」也成了各界關注焦點，其中「80後」、39歲所長王延軼更被網友熱議，被認為是靠丈夫舒紅兵才上位。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

鑽石公主號乘客撤出 「自行返家」惹議

持續關心新冠病毒肺炎疫情，搭載著3771名乘客與船員的豪華郵輪鑽石公主號，全船自2月3日開始，就遭隔離在日本橫濱外海，短短一個月時間不到，已有超過600人確診，成了中國大陸境外最大的群聚感染處。目前乘客陸續下船撤出，各國也都陸續接回國民，但日本政府，讓乘客下船後自行鳥獸散的作法，卻引發外界質疑。

▼鑽石公主號首批下船乘客自行返家惹議。（圖／達志影像／美聯社）

蝗蟲大軍過境 東非爆發糧食危機

除了新冠肺炎疫情蔓延國際，東非地區最近也爆發了25年來最嚴重蝗災，將近3600億隻蝗蟲，從索馬利亞、衣索比亞兩國陣陣湧入，而且都是最兇殘的「沙漠蝗蟲」，小小一隻，一天就能吃進跟自己體重相當的食物，不僅食量大、移動速度也快，一波波蝗蟲群悄悄在東非各地擴散，雖然官方派出軍隊和小飛機噴灑殺蟲劑，卻遠遠跟不上蝗蟲驚人的繁殖速度。

▼東非遭沙漠蝗蟲肆虐，引發糧食危機。（圖／美聯社）

異軍突起再奪勝？ 布塔朱吉迎戰外界矚目

距離美國2020總統大選的腳步愈來愈近，民主黨究竟是誰代表出征，挑戰現任總統川普呢？現在民主黨總統初選中，出現一匹「大黑馬」，年僅38歲的布塔朱吉，擊敗前副總統拜登，贏得愛荷華州初選；而布塔朱吉聲勢崛起，主要是因為他的形象清新，選民認為他能為美國政壇帶來改變，使他受到選民歡迎。不過他在競選之前，唯一的政治資歷，就是在美國一個人口不到10萬的小城市當了8年市長，就有專家認為他的從政經驗不足，會損害他在大選與川普總統對決的能力。

▼美國民主黨總統提名參選人、印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。（圖／路透）

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

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節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。