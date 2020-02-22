每月捐助16個機構！三商美邦人壽處經理感受資源不足　做公益助弱勢

▲三商美邦人壽處經理胡瑞花（右）參與華山基金會彩繪燈籠活動。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

出生於台南東山的胡瑞花，從小感受到鄉下資源的不足，因此從學生時代開始捐款，現在的她每月固定捐助16個機構，包括勵馨基金會、台南市理想家庭促進協會、尼泊爾覺囊佛學院、華光智能發展中心等，也於家扶基金會資助10位國內外孩童。曾在醫護界服務6年的她，看遍世事無常，即便轉換跑道至保險業服務，也不忘初衷，透過做公益幫助弱勢者。

胡瑞花現任三商美邦人壽處經理，2002年於通訊處設立社會服務組，每月固定2個小時帶著同仁去做公益，像是環保站、食物銀行、啟智學校、教養院等，希望同仁可以從年輕就開始投入公益，除了回饋社會外，也學會知足與感恩。

去年11月，胡瑞花帶領同仁、保戶、朋友們一起參與華山基金會所舉辦的彩繪燈籠活動，接送長輩到基金會辦公室、提供繪本、陪伴彩繪，為的是提供長者們一個能夠動動手、身心愉悅的機會，最後更是將燈籠掛在台南普濟殿，點亮府城。

去年7月三商美邦26週年，胡瑞花也號召26位同仁、眷屬們赴漁光島淨灘，希望能夠恢復地球的美，最終也撿拾多達1040公斤的海洋廢棄物，徹底落實在地關懷。她擁有一顆熱忱的心，不放過任何能夠回饋社會的機會，大大小小的公益，她都樂意做。

胡瑞花說，未來不求做大或是特別的公益活動，而是只求能夠固定每個月和夥伴一起服務鄉里，為社會角落增添一份溫暖。