　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

獨家／台積電防疫新措施！已赴日韓旅遊員工返台給公假14天　之後出發需自假在家隔離

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 台積電股東會，劉德音處女秀 。（圖／記者周康玉攝）

▲台積電宣布，20日從日韓返台者，公司給予自主隔離14天公假。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情遲遲沒有落幕，台積電（2330）決定採取高規格防疫措施，昨（20）日發佈內部指令，如果人還在日本、韓國的員工，回台後禁止入廠14天，但公司會以「公假」名義放14天有薪。

台積電員工透露，公司昨日寄發通知信，主旨為「因應新型冠狀病毒　假勤規範」，凡是2月20日由日韓返國者（不含轉機過境），需自行隔離者給予公假14天；但若是20日起，私人因素前往日韓，則不給予公假。

請繼續往下閱讀...

台積電今（21）日再發一封補充說明指出：考量同仁事先已經安排行程，仍須出國者，返台後須自行居家隔離14天，入廠前填寫健康聲明書，並更新個人手機聯絡號碼；同仁如能提出是在20日之前，已經開立機票證明或繳費證明，得給予公假。

換言之，台積電員工如果20日「正在」日、韓旅遊者，回國需自行隔離14天，並且給予公假；如果在20日前，已經買了飛往日韓機票、但還未出發者，經與家人討論後仍決定照原定行程的，返台後也可放防疫公假。

然而，昨天以前如果尚未購買機票、卻還是決定前往日韓旅遊者，回來必須自主隔離，但就不能以公假為名義，必須用自己的假（事假或特休等）隔離。

台積電員工私下表示，這項措施對於正在日韓旅行的同事來說，的確是「賺翻了」。

ET快訊
尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光！　金管會不排除換掉南山
鑽石公主「包機內畫面」曝光！陳日昇「防護衣+護目鏡」：終於落
快訊／桃機「第一輛救護車」駛出！19人送衛福部台北、桃園醫院
快訊／國光客運輾過「路人爆頭慘死」　基隆火車站外傳恐怖車禍
「鑽石公主號」19人回台　陳時中抵達桃園機場了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

獨家／台積電防疫新措施！已赴日韓旅遊員工返台給公假14天　之後出發需自假在家隔離

防重演私菸案！飛機起降申報商品明細　今日上路

北都危機踩煞車？NCC：抗疫徵用緯來、東森頻道不得斷訊

2019年房價平穩　房屋出售所得標準　連續3年不變

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

投保要注意！　這10家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付　其中6家已欠超過3個月

向口罩幕後英雄致敬！經濟部公佈工具機廠商助攻名單　邀全民一起謝謝霸氣相挺

5G競標兩階段完成　NCC最速件晚上通知電信商繳1422億元標金

台指期跌49點　分析師：下周震盪偏空、轉強機率低

農曆春節工作天數少　1月五大銀行四大類貸款金額同步減少

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

爽！李聖經巴頭韓石圭怒吼「超療癒」　梁世宗回歸《金師傅》又見都仁範

獨家／台積電防疫新措施！已赴日韓旅遊員工返台給公假14天　之後出發需自假在家隔離

防重演私菸案！飛機起降申報商品明細　今日上路

北都危機踩煞車？NCC：抗疫徵用緯來、東森頻道不得斷訊

2019年房價平穩　房屋出售所得標準　連續3年不變

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

投保要注意！　這10家職業工會積欠保費遭勞保局拒絕給付　其中6家已欠超過3個月

向口罩幕後英雄致敬！經濟部公佈工具機廠商助攻名單　邀全民一起謝謝霸氣相挺

5G競標兩階段完成　NCC最速件晚上通知電信商繳1422億元標金

台指期跌49點　分析師：下周震盪偏空、轉強機率低

農曆春節工作天數少　1月五大銀行四大類貸款金額同步減少

首廟天壇　大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

政策調整！14天內未在中國停留「返京免14天觀察」...僅需填健康申明卡

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8Key！飆高音「唱到站起來」網驚：耳機快廢了

雙喵協力拆家滿地雪花飄！　媽氣炸…3千網笑供「烹飪法」

桃園是六都最耀眼城市　邱奕勝：議會優良理性問政

Angelababy鏡頭前罕流淚！　「超近特寫畫面」網全歪樓：為什麼連哭都好美

最高罸50萬！　桃園市擴大取締白牌車再查獲一起

接任桃市議會民進黨團總召　陳治文特別感謝一個人

國際級藝術大師洪易　在故鄉彰化建美術館

直擊／14救護車「急駛送醫」！防疫人員全副武裝　上機消毒

財經熱門新聞

破盤！電信業搶推399、319雙飽優惠

分析師預言「2月缺工、3月缺料」

中華電、遠傳搶得3.5GHz「魚肚」

存股族照布局高股息資產聚焦「股利率」

向口罩幕後英雄致敬！經濟部公佈工具機廠商助攻名單　謝霸氣相挺

台酒要推家庭號、隨身瓶防疫酒精！　每日各1萬打...3月中開賣

台酒75%防疫酒精　下周一陸續供貨到4大超商！

加油要快！下周油價恐漲六角「九二汽油站上25元大關」

你有領到嗎！　去年每人平均總月薪53K、銀行業10.4萬奪冠

全台藥局都買得到！台酒消毒酒精300ml「全面配送」

金管會放寬電支管理　民眾可省手續費

「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

更多熱門

相關新聞

即／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家

即／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家

鑽石公主號包機21日晚間抵達桃園機場，順利將滯留的19位台人接回，目前正在進行檢疫，指揮官陳時中也趕到現場關切。依據現場畫面，包機抵達桃園機場後，檢疫人員身穿白色防護衣嚴陣以待，架好登機梯後，停機棚的鐵門緩緩拉上，檢疫過程全程不公開。

即／第一輛救護車駛出　19人分送醫院

即／第一輛救護車駛出　19人分送醫院

贊助疫情防控！昆山台商捐2170萬

贊助疫情防控！昆山台商捐2170萬

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

鑽石公主包機內畫面曝光！陳日昇：終於落地了

鑽石公主包機內畫面曝光！陳日昇：終於落地了

關鍵字：

台積電新冠病毒武漢肺炎防疫假自主隔離

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面