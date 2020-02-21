獨家／台積電防疫新措施！已赴日韓旅遊員工返台給公假14天　之後出發需自假在家隔離

▲台積電宣布，20日從日韓返台者，公司給予自主隔離14天公假。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情遲遲沒有落幕，台積電（2330）決定採取高規格防疫措施，昨（20）日發佈內部指令，如果人還在日本、韓國的員工，回台後禁止入廠14天，但公司會以「公假」名義放14天有薪。

台積電員工透露，公司昨日寄發通知信，主旨為「因應新型冠狀病毒 假勤規範」，凡是2月20日由日韓返國者（不含轉機過境），需自行隔離者給予公假14天；但若是20日起，私人因素前往日韓，則不給予公假。

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台積電今（21）日再發一封補充說明指出：考量同仁事先已經安排行程，仍須出國者，返台後須自行居家隔離14天，入廠前填寫健康聲明書，並更新個人手機聯絡號碼；同仁如能提出是在20日之前，已經開立機票證明或繳費證明，得給予公假。

換言之，台積電員工如果20日「正在」日、韓旅遊者，回國需自行隔離14天，並且給予公假；如果在20日前，已經買了飛往日韓機票、但還未出發者，經與家人討論後仍決定照原定行程的，返台後也可放防疫公假。

然而，昨天以前如果尚未購買機票、卻還是決定前往日韓旅遊者，回來必須自主隔離，但就不能以公假為名義，必須用自己的假（事假或特休等）隔離。

台積電員工私下表示，這項措施對於正在日韓旅行的同事來說，的確是「賺翻了」。