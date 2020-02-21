防重演私菸案！飛機起降申報商品明細　今日上路

▲未來不論是本國或外國籍航班，起降時機上物品明細都要向海關申報。（圖／記者彭懷玉攝、機內示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（20）日表示，「運輸工具進出口管理辦法」修正預告已經結束，即日起正式上路。修正重點在於未來飛機起降，機上的銷售免稅物品包含菸、酒、物品以及餐飲等、清單明細等都要跟海關申報，包含飛機入境未銷售完成的免稅物品也在內，以防去年國安人員私菸案類似案件重演。

財政部關務署表示，該辦法自今日起開始上路，未依照規定若遭海關抽查的話，可依法處分。

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去年爆發國安人員透過總統專機禮遇通關等漏洞，走私私菸案引起社會討論。而海關也針對各項法規積極進行修補，以免類似的案件再重演。針對機上的管理，海關也設置了線上申報系統，也已經開始運作。

關務署為了優化海關對飛機卸載及裝運上機販售、使用機上卸載尚未販售商品的管理，這次修法規範機長或者是運輸業者飛機抵達本國機場卸載機上販售商品像是免稅菸、酒、精品等，應該備妥物品清單明細向海關申報；至裝載上機專供航行國際航線頻繁提用的餐點、飲料（含酒類）及機上販售的商品明細等，亦應於飛機起飛出境前申報。

簡單來說，就是不論是本國的飛機、外國籍飛機，起飛、降落時都要向海關申報機上的販售商品（或未售完商品）、餐點等明細，以讓海關可以掌握機上的物流。

而關務署在去年法規預告期間，也與各運輸業者討論，部分外國籍航班若遇到申報問題，國內的倉儲業者可以代為申報。且目前海關也有線上申報作業，對業者來說阻礙性已經小了很多。關務署表示，因為業者申報明細，日後海關查驗、抽查有依據可循，如果業者有虛報、謊報的情況，海關可依據同辦法（運輸工具進出口管理辦法）81條與86條處分，每架可處6000元到3萬元以下的罰鍰，並且可以按次處罰。