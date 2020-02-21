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北都危機踩煞車？NCC：抗疫征用緯來、東森頻道不得斷訊

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▲▼NCC代主委陳耀祥(左2)主持5G競標、北都有線系統斷訊案說明會。（圖／NCC提供）
▲NCC代主委陳耀祥(左2)主持北都有線系統斷訊案說明會，要求頻道商不能斷訊。（圖／NCC提供）


記者陳世昌／台北報導

因授權費爭議，東森及緯來電視台預計22日零時對北都有線電視「斷訊」緯來育樂台、緯來日本台、東森幼幼台、東森戲劇台等4個頻道。就在斷訊前夕，NCC21日下午加開委員會決議，為因應新冠肺炎防疫工作征用電視頻道，因此緯來、東森等頻道商不能斷訊，否則可能涉及營運不當的問題。

NCC代理主委陳耀祥表示，目前台灣正處於新冠肺炎(武漢肺炎)疫情中，不要發生斷訊情況，依據《傳染癥防治法》這些頻道是被政府征用的情況下，負有一定的播送義務，以及內容播送方法，而北都系統有近10萬用戶約3~40萬民眾收視權益的問題，所以委員會決議請頻道商不要斷訊，否則可能涉及營運不當的問題。

▲▼緯來電視台發函北都有線電視，預計22日斷訊日本台、育樂台。（圖／記者陳世昌翻攝）

▲緯來電視發函，22日要對「北都」斷訊育樂台、日本台。東森電視也通知22日要斷訊東森幼幼台、東森戲劇台。

至於北都系統的部份，陳耀祥強調，北都也應依有廣法規定，提出相關程序，例如上下架申請、消費者補償的問題，否則也可能構成營運不當的問題。

NCC表示，衛福部是依傳染病防治法第52條、廣播電視法第7條及衛星廣播電視法第26條相關規定，透過NCC征用無線電視、衛星電視頻道（除音樂、成人、境外頻道）之外，自即日起，每小時至少2次以插播式字幕播送重要防疫訊息，讓民眾瞭解掌握最新疫情發展及政府相關防疫措施。
 

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