「酒精擦隨身包」全聯搶先開賣　全台首批限量6萬包明天上市

▲為滿足消費者防疫需求，全聯福利中心將於本週六(2/22)在全台門市搶先開賣「台糖酒精擦隨身包(10抽)」。（圖／全聯提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾對酒精的需求大幅增加，為解決一瓶難求現象，全聯福利中心將於本週六(2/22)在全台門市搶先開賣「台糖酒精擦隨身包(10抽)」，首批現貨6萬包，每包售價24元，各店數量有限，售完為止。

新冠肺炎除了透過飛沫傳染，還包括接觸傳染，不僅口罩成為稀缺的防疫物資，人人進入公共營業場所、辦公室及家中消毒使用的酒精，也變得一瓶難求；有醫院消毒酒精多次遭竊取，藥局、藥妝店酒精上架也立刻被搶購一空。

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台糖表示，於新型冠狀病毒流行期間，為即時提供相關防疫商品讓消費者使用，故特別提供全聯販售酒精成分75%的簡易版酒精擦產品，與民眾共同防疫。

「台糖酒精擦隨身包(10抽)」採用食品級75%酒精，以及觸感綿柔的木漿纖維布，不僅可有效去除油漬及異味，且擦拭後不留水痕，讓消費者隨時隨地安心擦拭，不論是嬰兒用品、辦公用具還是環保餐具等，輕鬆管理個人衛生，預防病菌傳染。另商品採用特殊鋁箔包裝，酒精不揮發，使用效期更長久。

全聯指出，隨著武漢肺炎疫情持續增溫，消費者自主防疫意識提高，讓相關防疫商品熱銷，像是洗手乳、乾洗手、漂白水、除菌噴霧等，而為與民眾一起偕同防疫，全聯這次也特別爭取到販售「台糖酒精擦隨身包(10抽)」，全台商品數量有限，以各店現場販售貨量為準。另也呼籲民眾防疫商品無需過度囤貨，全聯將持續陪同全台民眾一同防疫。

