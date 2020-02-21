向口罩幕後英雄致敬！經濟部公佈工具機廠商助攻名單　邀全民一起謝謝霸氣相挺

▲經濟部今（21）日表示，國內口罩的日均產量，預計三月初能達到1000萬片以上。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

口罩追追追！經濟部今（21）日表示，目前口罩的日均產量已提升到550萬片以上，在工具機產業上百名專業人力的相挺下，口罩新產線下周預計再添九台新機，向三月日均產量達千萬片的目標全力邁進。

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未平息，經濟部斥資近2億元新建口罩產線，自15日起新機台陸續測試上線並投入生產，提供人力、技術與零件支援的工具機業者，逐項驗收，確認產品尺寸、電壓等等細項，並測試運轉產能，是口罩產能提升的幕後英雄。

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經濟部長沈榮津與工具機公會理事長許文憲，近期討論口罩新產線，將過去需要四至六個月才能完成的工期，縮短至一個月之內陸續上線，幾乎是不可能的任務；「不過，我們看到的不是奇蹟，而是台灣人團結努力的成績。」經濟部官員說。

為打造口罩國家隊，工具機公會理事長許文憲表示：「TMBA團隊一定合作完成任務不會退縮，這是我們工具機暨零組件的精神，我們絕對會與政府站在一起並與政府一起穩定民心，需要多少人力我們一定鼎力配合到底。絕對不會退縮。請部長放心！」

在得知政府要新建產線任務的第一時間，許文憲理事長主動跟經濟部聯繫，召集會員相挺支援，業界陸續派了上百位專業人力，直接到產線製造商的工廠，現地協助，當國家需要的時候，沒有分政府民間，大家都是同一隊。

經濟部並公佈口罩國家隊的幕後英雄名單，包括：哈伯精密、霧崴科技、瀧澤科技、東台精機、東捷科技、上銀科技、程泰機械、亞崴機電、永進機械、台灣引興、普森精密 、協易機械、三鋒機器、東培、大立機器、吉輔企業、盈錫精密、高明精機、凱柏精密、嵩富機械 、新穎機械 、源潤豐鑄造 、德大機械 、慶鴻機電 、泓鉅精機、鍵和機械。