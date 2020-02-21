5G競標兩階段完成　NCC最速件晚上通知電信商繳1422億元標金



▲NCC代主委陳耀祥(左2)21日主持5G競標完成記者會。（圖／記者陳世昌攝）





記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會（NCC）21日順利完成5G首波釋照的第二階段位置競價，競爭最激烈的3500MHz頻在下午一回合報價程序中以41.1億元決定最後位置，結果中華電信以報價20.8億元取得F13~F21等9個區塊(3420MHz~3510MHz)，是位置最好的「黃金魚肚」頻段；遠傳電信以報價20.3億元取得F5~F12等8個區塊(3340MHz~3420MHz)，屬於「魚肚偏魚頭」次佳頻段。

台灣之星以報價0元取得F1~F4等4個區塊(3300MHz~3340MHz)「魚頭」頻段 ；台灣大哥大報價0元取得F22~F27等6個區塊(3510MHz~3570MHz)「魚尾頻段」。





▲五大電信商5G競價結果整理。（圖／NCC提供）

28000MHz頻段部分，因頻率位置意向未發生重疊狀況，則未進入下午一回合報價程序，最後是由中華電信取得G10~G15等6個區塊(27900MHz~28500MHz)、遠傳電信取得G16~G19等4個區塊(28500MHz~28900MHz)、亞太電信取得G20~G23等4個區塊(28900MHz~29300MHz)、台灣大哥大取得G24~G25等2個區塊(29300MHz~29500MHz)。

NCC說，本次釋照未釋出的1800MHz頻段上下共20 MHz頻寬，以及28000MHz頻段剩餘的900MHz頻寬，將視國家整體頻譜政策納入未來釋照時考量。

NCC最後表示，此次釋照具有多重的政策目標，希望得標業者後續能儘速積極地投入5G網路建設，以奠定行動寬頻發展基礎，提供更優質的行動寬頻服務，並帶動各項應用服務（如遠距醫療、自動駕駛、AR/VR、IoT），促進數位經濟成長，使全體國民都能共享行動寬頻所帶來的各項好處。

