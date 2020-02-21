岱宇實施庫藏股3,000張　執行價格區間30元到50元

▲岱宇國際董事長林英俊。（圖／岱宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）今（21）日董事會決議通過，自2020年2月24日起至2020年4月23日將實施庫藏股，預計買回自家股票3,000張，買回價格區間為新台幣30元至50元，並當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。

岱宇指出，集團致力拓展全球家用、商用健身器材市場，以及醫療復健領域銷售表現，帶動整體營運規模隨著旗下品牌市場占有率提升而同步擴大，這次買回庫藏股主要目的為轉讓員工，激勵員工向心力令其能參與公司長期營運發展。

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岱宇表示，近年集團持續強化旗下品牌產品研發升級，包括SOLE產品改款升級、北美DICK’S通路客戶備貨力道增強、SOLE品牌銷售良好，XTERRA品牌也受惠主要客戶Amazon、美國Academy通路客戶訂單暢旺，帶動XTERRA品牌營收比重從2017年的3.56％攀升至2019年的12.22％。

岱宇指出，目前已在美國西雅圖、英國與北京等地區建置集團分公司，並整合Gym 80、SPIRIT等品牌旗下商用健身器材，提供商用健身房客戶整套完善商用健身房器材規劃，擴增全球代理商至目前的30家，並在北美地區200多家體育用品店進行銷售，推升商用健身器材營收比重達15％。

展望未來營運，岱宇表示，短期雖然部分訂單受中國嘉興廠延後復工而有遞延出貨，但整體在手訂單狀況不受影響，並隨著中國嘉興廠員工陸續返工逐步拉升產能，有望3月復工率將達7成水準，並強調，集團將在第一季完成北美第一大電商健身器材品牌SOLE的併購，挹注集團營收貢獻。