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農曆春節工作天數少　1月五大銀行四大類貸款金額同步減少

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▲▼ 央行,中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（21）日公布109年1月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.297％，較108年12月的1.398％下降0.101個百分點，係因週轉金貸款利率下降所致。

另外，若不含國庫借款，則1月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.307％，較108年12月的1.398％下降0.091個百分點。

請繼續往下閱讀...

購屋貸款部分，除了受到春節落在一月、工作天數減少的季節性因素影響之外，1月整批分戶貸款也減少，加上12月為年底購屋旺季、有交屋潮，導致基期較高，因此1月購屋貸款總額較12月減少。而受季節性因素影響，1月份六都買賣移轉棟數年增率與月增率皆為負值。

購屋貸款利率稍微增加，因去年12月有較多利率低的整批分戶貸款、基期較低，此外，每個月銀行針對不同客戶所評的信用風險也不一樣，因此利率稍有變動為正常現象。

▲▼中山區新生高架橋沿線房市。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 1月因季節性因素，六都房屋買賣移轉棟數月增、年增率皆為負數。（示意圖／記者湯興漢攝）

在資本支出貸款部分，一月份因工作天數少，加上去年12月有較多大額的公民營企業貸款、基期相對較高，致1月資本支出貸款總額減少；在資本支出貸款利率部分，因12月利率低的大額公民營企業貸款多、基期相對較低，一月資本支出貸款的利率較12月稍微增加。

週轉金貸款部分，因12月有年關資金需求，加上銀行衝刺放款目標，導致去年12月承做比較多週轉金貸款、基期較高，相較之下1月週轉金貸款總額較為減少；1月週轉金貸款利率較去年12月下降，主要是1月有較多利率低的大額政府借款和政府機關貸款，加上大企業議價能力強、每個月承做對象不同，1月利率較12月稍降。

消費性貸款部份，因工作天數少影響，1月學貸、消費性貸款減少；在利率部分，因利率低的就學貸款減少，加上銀行為了風險控管調升消費性貸款利率，致1月消費性貸款利率較12月增加。

央行官員指出，1月因正逢農曆春節假期，各類貸款或多或少都有受到工作天數減少的季節性因素影響，貸款量皆為減少。而對於新冠肺炎疫情對承做貸款的影響，官員指出，在消費性貸款部分，雖然實體消費一定會受到影響，但現在時代不一樣了、有電商發展，還是要觀察後續指標。

而在房市部分，不少人會以當時SARS疫情爆發的房市情況對照現今，央行官員認為，每次情況都不會完全相同，就房貸承做量來看，房市到去年為止都維持相對溫和成長，但未來不卻定因素很高，還是要看後續發展，因目前買房仍以自住為主，市場態度仍偏向觀望。

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