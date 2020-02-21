5G 最快7月上路！　5大電信商分配頻段結果出爐...業者最新評價與開台計畫一次看

▲台灣5G競標結果終於出爐。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G競標結果在今（21）日終於出爐，5大電信都認為自家取得了5G最佳頻譜組合，在競標結果出爐後，5家業者接下來就要開始拚開台速度，而身為龍頭大哥的中華電信就指出，接下來的目標將放在今年7月就可開台提供服務。

中華電：滿意取得的頻率位置 有利及早建設5G網路

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電對於本次取得的頻率位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路。

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謝繼茂表示，今天取得頻率是第一步，接下來中華電將積極投入5G網路建設，目標在今年7月開台提供服務；另外將搭配取得的東京奧運新媒體平台轉播權，中華電信將以超高寬頻技術，帶給客戶奧運賽事轉播的全新體驗。

▼中華電信指出，接下來將力拼5G服務在今年7月開台。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣大第二階段位置競價不費分毫順利取得

針對於這次的5G競價結果，台灣大取得「魚尾」的頻段，不過該公司仍認為，對於這次取得的頻譜組合相當滿意；且台灣大還強調，在這次第二階段位置競價不費分毫順利取得3.5GHz的F22-F27頻段計60MHz頻寬、28GHz的G24-G25頻段計200 MHz頻寬，是兼顧產業共好的競標方針。

至於在開台時程方面，台灣大則指出，將會力拼第三季開台；除此之外，在這次競標過後，也將促進與其他業者5G「三共」合作。

遠傳呼籲政府提撥標金 設「5G基金」

遠傳這次取得的頻段，則是橫跨「魚頭」與「魚肚」（3.34GHz-3.42GHz），而28GHz頻段也獲得400MHz的頻寬；該公司認為，自家已握有最有利發展5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）的「夢幻旗艦」頻譜，平均用戶頻寬為電信三雄之最，可為5G創新應用奠定卓越發展基礎。

不過遠傳也認為，這次的5G標金過高，將對於產業發展、消費者權益、甚至國家競爭力產生負面衝擊與影響，「如何以行政資源結合、善用5G超額標金，具體協助電信產業發展5G」成了目前各界關注的焦點。因此呼籲政府應具體提供資源與政策協助，使電信業者得以快速完成5G網路建設與提供創新應用服務，建議政府參考美國設立「5G基金」，自本次5G頻譜標金中直接提撥至少二分之一，用於協助電信業者進行5G建設與創新應用服務，不但可讓消費者以合理價格取得服務，且能促使上下游產業加速發展。

台灣之星：將持續發揮關鍵少數影響力

台灣之星這次號稱以最低成本取得「黃金頻段」頻譜，該公司於第一階段的頻段數量競標，以單位頻段單價最低（49.27億/10MHz）標下3.5GHz黃金頻段（40MHz），以業界最低標金成本197.08億元取得3.5GHz戰略合作位置，正式取得5G入場門票，還穩坐全市場單位用戶個人頻寬最大。

而今日的第二階段位置競標，更是以0元標金標得3.5GHz F1-F4魚頭頻段位置。台灣之星指出，未來將持續發揮關鍵小業者的影響力，促進台灣電信產業發展

亞太電3.5GHz頻段將尋求他家業者合作

而在亞太電信方面，該公司在第一階段競價時，並沒有出手競標3.5GHz頻段，僅取得28GHz頻段；而在第二階段競價結束後，亞太電指出，3.5GHz頻段的服務，未來將視業務發展狀況，將與同業策略合作，保留更多的彈性與空間。

另外在28GHz的部分，亞太電指出，這此取得28.9GHz-29.3GHz位置，未來將提供垂直場域或企業專網使用。