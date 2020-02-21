中國公布第二批對美加徵關稅排除清單　含呼吸器、木材...65項商品

▲中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者沈朋達上海21日電

中國政府今天公布第 二批對美加徵關稅商品的第一次排除清單，涉及木材、 馬達、無創呼吸器和溫度傳感器等65項商品，自2月28 日開始實施。

中國財政部網站公布，據「國務院關稅稅則委員會 關於試行開展對美加徵關稅商品排除工作的公告」，經 國務院批准，稅則委員會公布第二批對美加徵關稅商品 第一次排除清單，對第二批對美加徵關稅商品，第一次 排除其中部分商品，自2月28日起實施。

公告表示，包括木材、液壓馬達及核磁共振成像裝 置等55項列於清單一的商品，自2020年2月28日至2021 年2月27日，不再加徵為反制美國301措施所加徵的關稅 ，對已加徵的關稅稅款予以退款，相關進口企業應自排 除清單公布的6個月內按規定向海關申請辦理。

▲中國公布第二批對美加徵關稅排除清單。（圖／翻攝自財政部網站）

而包括「具自動人機同步追蹤功能或自動調節呼氣 壓力功能的無創呼吸器」、溫度傳感器等10項列在清單 二的商品，自2020年2月28日至2021年2月27日，不再加 徵為反制美國301措施所加徵的關稅，已加徵關稅稅款 不予退還。

公告也指出，關稅稅則委員會還將繼續開展對美加 徵關稅商品排除工作，適時公布後續批次排除清單。（ 編輯：周慧盈）

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