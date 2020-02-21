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韓國邪教「新天地」聚會造成超級傳播 已有82人確診！

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▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

南韓大邱「新天地」教會因為發生集體感染，當局已展開消毒。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

韓國新冠肺炎確診病例暴增，截至周五(2月21日)上午已達到156例，當中逾半都跟該國邪教組織「新天地」教會活動有關：自從18日一名61歲女教徒確診以來，累計已出現82名跟她相關的確診者。

據「韓聯社」周五報導，當天上午新增的52起病例中，大邱及廣尚北道地區有41例，其中又有39例跟「新天地」大邱教會有關。 前一天的統計資料裡，也有42人跟「新天地」 脫不了關係，他們曾跟18日確診的韓國第31號女病例在一起，參加了「新天地」大邱教會的禮拜活動。

大邱及廣尚北道的相關疫情，已被韓衛生部門視為「超級傳播事件」。引爆此一事件的第31號病例是一名61歲女性，她自本月7日起陸續出現了發冷、咽喉痛等症狀，之後一直在接受住院治療。但就在出現症狀前，她曾兩度前往大邱「新天地」教會。住院後又在9日和16日前往教會參加活動。

2月18日，這名女教友被韓國官方通報為確診。 此一「超級傳播事件」引發韓國當局震撼。韓國KBS World報導，韓衛生部門已經取得「新天地」大邱教會近4500名成員的名單，「韓國疾病預防控制中心」(KCDC)周五表示，這些成員當中已有544人出現症狀，正在接受病毒檢測。

值得注意的是，第31號女病例沒有海外旅行經歷。韓國衛生部門20日表示，這名患者很可能不是導致大邱、廣尚北道疫情爆發的源頭。因為大邱和廣尚北道地區也有發病期跟她相近的病例。目前韓國的156個確診病例中，該地區佔了111例。

據「路透社」報導，目前大邱的商場、餐館和街道基本上空無一人，市長權泳臻直呼這次疫情是「前所未有的危機」。權泳臻表示，大邱市將禁止任何形式的大規模集會，並再次要求市民待在家裡。

而面對疫情不斷擴散，「新天地」教會創始人李萬熙發表驚人之語說：「這些疫情是魔鬼為阻止新天地迅速成長挑起來的。」

在同樣已經出現確診病例的韓國首都首爾，該市不但禁止了部分集會，更下令該市「新天地」教會關閉。 《亞洲經濟》報導，首爾市長朴元淳周五上午在首爾市政府舉行的緊急記者會上表示，為防止新冠疫情擴散、保護易感染新冠病毒的老年人群體，將暫時禁止在光化門、首爾廣場及清溪川廣場等進行集會。

同時，位於首爾的「新天地」教會也將於21日起關閉。如違反有關規定，將處以300萬韓圜(約7,5萬元新台幣)以下的罰款。採取預防措施的同時，韓國防疫部門認為新冠疫情目前尚無全境擴散跡象。

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