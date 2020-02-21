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南韓「新天地教會」要信徒躲檢疫！　發「超狂公告」：別接電話

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▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓新冠肺炎確診人數暴增，僅僅在今（21日）就暴增100名，人數來到了204名，在現在疫情最嚴重的大邱，還有將近400名的「新天地教會」成員聯絡不上，行蹤成謎。根據韓媒報導，現在的病例當中有98起被認為與「新天地教會」有直接或間接的關聯，而該教會竟在21日早上公然宣布，要求其教友「不要接電話」，以躲避相關搜查。

《Dispatch》引用韓國基督教廣播系統營運的日報「노컷뉴스（No Cut News）」內容指出，為了防止新冠肺炎的傳播，相關人員必須快速識別症狀並對該可能患者進行檢查。不過就在大家忙著防疫工作的同時，新天地教會21日早上在「大邱、慶北禮拜會」刊登出公告，向信眾們發出通知表示，「如果您去過大邱教堂，請待在家中，不要接任何電話」。

此外，「大邱、慶北禮拜會」的牧師也寫了一篇題為《新天地緊急告示》的文章，內容則是告訴信眾「盡量不要告訴別人您是S（新天地成員），也希望有參與過禮拜集會的人不要互相聯絡。」

報導中指出，大邱慶北的新天地集會被認為是新冠肺炎傳染的核心區域之一，該教會相關人員在近日被確診人數攀升，被懷疑是「超級傳播者」的第31例確診病例也曾經到過位於大邱的新天地集會。據悉，南韓相關單位雖然隊與第31例有接觸過的1001人進行調查，但其中有57人拒絕接電話處於失聯狀態。另外，在第一次進行調查中的3474人當中，有344人聯繫不上。

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