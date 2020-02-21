日男貼標語拒絕中國感染者赴日　卻把中文意思弄反了！

▲內山哲志本來要說的意思是：「感染新冠肺炎的中國人別來日本」，卻寫成了「不要來感染中國」！（圖／翻攝自大陸網站)

國際中心／綜合報導

「不要來感染中國」！20日上午，日本京都市祗園的一根電線桿上突然被人貼了寫有上述中文內容的標語。21日，張貼標語的人因違反該市「屋外廣告物條例」遭到警方逮捕。同時卻還發現他在把標語中所寫的中文內容意思弄反了。他本來寫的是：「被感染的中國人不要來(日本)」！

日本《朝日新聞》周五(21日)報導，日本京都府警當天以違反京都市「屋外廣告物條例」的罪名，將當地企業旭化成的MMA事業部課長內山哲志逮捕。

警方稱，嫌犯在未經市長批准的情況下，擅自於20日上午10點點15分左右在京都市的祗園附近的一個電線桿上貼了一張印有中文的標語。 不過，據日媒報導指出，內山哲志標語上寫的是「不要來感染中國」！但他告訴對警方說：「目前新冠肺炎正在中國傳播，我是不想讓感染了新冠肺炎的患者來到日本。」

對於此事，旭化成廣報室接受《朝日新聞》訪問時說：「標語上所寫的內容並不代表本公司的立場。這名社員對包括京都的各位和許多中國人在內造成了很大的麻煩，十分抱歉。今後，我們將考慮對這名社員進行處分等後續處理。」