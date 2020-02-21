疫情攪局免驚！瑞銀看好亞幣前景　日圓、人民幣投資術一次看

▲新冠肺炎疫情牽動全球金融市場，瑞銀仍看好今年亞幣前景。（示意圖／123rf）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散全球，同時也牽動全球金融市場，亞太地區貨幣相對美元最近表現疲弱，瑞銀今（21）日預估，市場只是短暫震盪，隨著疫情在第2季初會受控，亞太貨幣也將跟隨收復失地，仍繼續看好全年前景。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能對亞太貨幣發表最新看法指出，「這是最壞的時代，也是最好的時代。」這次疫情對亞洲經濟濟及企業獲利造成壓力，但預期負面影響主要集中在第1季，隨後將加快成長。

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觀察2003年SARS期間，陳得能分析，當時亞太貨幣在疫情確認後首3個月受壓，但隨著疫情受控，貨幣已逐步回升，如今對外部需求較敏感的亞幣，確實面臨較大的震盪，如韓元、泰銖及新加坡元，但同樣屬於周期性貨幣的人民幣及韓元兌美元已經回調不少，預期6月底分別回升至6.8、1,120水準。

為因應疫情衝擊，穩住經濟成長，陳得能認為，亞洲國家很可能進一步寬鬆貨幣政策，預計今年平均降息20至30個基點。此外，政府給予的財政支持力度，並不亞於貨幣政策。

大陸作為許多亞洲國家的最大貿易夥伴，人民幣轉強，有利其他亞幣，陳得能預期亞太貨幣即期匯率相對美元，今年平均降至中位數增長。儘管南韓央行可能在第1季降息25個基點，但隨著亞洲科技業漸露曙光，韓元對全球經濟成長率的敏感度較高。

此外，以內部需求為主導的貨幣最近表現強韌，如印尼盾、印度盧比及菲律賓披索，相關經濟體並沒有很倚賴大陸，因此過去數周的匯率表現也相對平穩。陳得能認為印尼盾、印度盧比、菲律賓披索及馬來西亞令吉相對美元，是不錯的套息交易貨幣籃子。

不過，下行風險一旦出現，包括中美第二階段談判破裂、美國步入衰退、大陸經濟成長率降至5%以下，以及疫情失控等情況下，陳得能提醒，投資人應該考慮減少持有風險資產，並為資產組合做好保護，像是加入日圓、瑞士法郎、美國國債或黃金。