第二波防疫照顧假有譜、給不給薪？　勞動部一次說清楚

▲立法院新會期開議，勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部長許銘春今（21）日在立法院接受備詢時指出，不排除會有第二波防疫照顧假，對此，勞動部官員表示，第二波防疫照顧假是否會有還是要看疫情變化，一但有需要將會由中央流行疫情指揮中心宣布。

勞動部官員解釋，防疫照顧假當初是因為中央流行疫情指揮中心認為有防疫需要，因此才會認為需要有延後開學的需求，這是指揮中心依照災防法的授權所下的決策，因此這個勞動部也僅是配合指揮中心，一但有這個需要將會由指揮中心統一公告。

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但有關防疫照顧假是否給薪，勞動部官員表示，目前仍舊沒有強制雇主必須支付薪資，但若是雇主有給薪，將依照這是行政院公布的「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」中的企業對防疫隔離假給薪可加倍抵扣營所稅，換言之，只要雇主給薪在明年就可加倍報營所稅抵扣，算是鼓勵雇主給薪的一種方式。

勞動部官員也補充，行政院的特別條例草案明定，經衛生機關認定須隔離或檢疫者，或家人須請假照顧不能自理生活的防疫隔離者，可請防疫隔離假，雇主不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分。請防疫隔離假若未領取薪資或相關補助，在兩年內可申請防疫補償。

勞動部官員更說，但防疫補償金額，怎麼補償目前都尚未有定論仍待衛福部訂定，但可確認的是如果是雇主主動要求勞工在家隔離不得出勤的情況下，雇主必須支付應給薪資，勞動部官員提醒，因這是勞工本就可以出勤，是雇主自己有疑慮要求勞工休假隔離，因此必須要由雇主負擔。