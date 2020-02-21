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文曄與祥碩「增資發行新股」交叉持股　大聯大股權降至22% 　

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▲▼文曄董事長鄭文宗，祥碩總經理林哲偉，交叉持股 。（圖／記者周康玉攝）

▲文曄董事長鄭文宗（左2）與祥碩董事長沈振來（右2）、祥碩總經理林哲偉（右1）。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

IC設計廠祥碩（5269）與半導體通路廠文曄（3036）今（21）日共同宣布要交叉持股合作，雙方以「增資發行新股」方式受讓對方增資發行之新股，每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有約13.04%祥碩股權。

文曄董事長鄭文宗表示，這決定不是突然的，原本就跟祥碩公司熟識，一直經常性討論產業走勢及發展，近兩個月決定要合作，真正細部討論是近一個月的事。

請繼續往下閱讀...

文曄增資後，將從5.91億股增加1.7億股，股本提高到7.61億股，擴充幅度約28.76%；祥碩則是從6億股增價至6.9億股，擴充幅度約為15%。此外，文曄增資後，大聯大持有文曄股權將從30%降至22.6%，仍高於祥碩持有文曄的22.39%股份。

祥碩總經理林哲偉表示，母公司華碩對於此合作表示支持，透過換股合作，雙方預計透過策略聯盟扶植具成長潛力的新創IC設計公司，祥碩可分享IC設計開發經驗，文曄從系統整合與市場需求方面提供協助，建立有競爭力的策略聯盟。

鄭文宗表示，文曄過去每隔幾年就會辦理一次增資，也因為增資會減低負債比，雖然股本稀釋後會讓EPS下滑，但因為文曄近年穩定成長，EPS很快就會回歸正軌，形成正向循環，讓公司有更多的籌資空間，也讓股東可保有長期穩定獲利。

對於是否藉由祥碩來制衡大聯大？鄭文宗表示，從大聯大一月底收購完成後，他在公司內部就沒再對此事再發言過，說什麼都不是，乾脆不要說，但和祥碩之間後續合作可能會更密切，不排除讓祥碩加入文曄董事會。

▼文曄董事長鄭文宗（左起）和祥碩總經理林哲偉於重訊後舉行會後記者會。（圖／記者周康玉攝）

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