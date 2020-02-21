聯卡中心祭刷卡3紓困措施到7月底　刷卡金額6萬元以下小店家受惠

▲刷卡示意圖（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，聯卡中心今（21）日宣布，即日起到7月31日合作的旅行業、航空業、旅宿業及餐飲業等旅遊觀光產業特約商店紓困措施，以共體時艱，協助相關產業減輕負擔。

聯卡中心宣布，紓困方案有三：一，免徵特約商店服務費，依據聯卡中心收費的標準，如果每個月刷卡金額6萬元以下的店家，每個月的服務費大約是350元，因應疫情聯卡中心就停止收取服務費，根據聯卡中心預估，每個月大約有5、60萬元以上的服務費停收；二，餐廳、參展時，店家如果有使用MPOS機，也可以免使用費，依據規模大小使用費收費每家每月大約是200元與600元，聯卡中心也暫停收取。

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三，暫緩催收特約商店的違約帳款、以及端末機還沒有回收的殘值。據悉，此項措施對於航空業、旅宿業者受惠較大，原因在於現在航空業、旅宿業正在處理民眾退票，但部分金額從銀行收取的金額，已經分發員工薪水、旅途食宿的訂金了，所以對於聯卡中心、銀行業就會產生違約帳款，目前聯卡中心也會暫停催收，幫助這些受疫情影響極大的產業先度過難關。據悉，目前暫緩催收特約商店的違約帳款和端末機的殘值等，每個月也有百萬元以上的款項，也都先暫停至7月底。