快訊／南韓新增「48例確診」　大邱佔42例「和新天地教會扯關係」

▲南韓新增48例確診。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

根據韓聯社報導,南韓最新消息指出新增48例確診。光是21日截至此時,南韓衛生部門已通報100例確診,其中52例為上午大邱與慶北道確診。

21日官方宣布48例確診中,YTN報導,大邱42人、首爾2人、慶南2人、京畿1人、光州1人,此外在新增確診病例當中,大邱、慶南、光州的確診者與新天地有關,首爾其中1例確診也是。

21日上午清道郡大南醫院傳出院內集體感染,南韓中央防疫本部表示,目前該醫院內共有15人感染,其中5人為護理師,目前正進一步調查院內感染的狀態與可能性。根據部分航空資訊網消息,大邱機場下午宣布臨時關閉,目前仍帶官方確定。

South Korea has reported 100 new cases of coronavirus so far today https://t.co/JghjZmw61J