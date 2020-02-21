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5G競標結果出爐　中華電、遠傳搶得「魚肚」、總標金1,421.91億元

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▲▼台灣5G頻譜經過二階段的競標，最終結果由中華電、遠傳搶得3.5GHz「魚肚」。（圖／記者邱倢芯攝）

▲台灣5G頻譜經過二階段的競標，最終結果由中華電、遠傳搶得3.5GHz「魚肚」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G頻譜經過二階段的競標，最終結果今（21）日終於出爐；最終結果由中華電信與遠傳二家搶得頻譜最乾淨的「魚肚」部分，而台灣之星與台灣大則是在第二階段的競價過程中並沒有出價，因此分別被分到「魚頭」與「魚尾」的頻段。而經過今天下午的一回合競標，5G總標金再度墊高，最終以1,421.91億元作收。

事實上，這次的「位置」之爭，在昨（20）日5大電信董座，就已經進行近10小時的協商；在28GHz的部分，5家業者很快就取得共識，因此在今早的意向書投遞完畢後，就迅速地分配好各家的頻譜位置。

請繼續往下閱讀...

不過，在「黃金頻段」3.5GHz的部分，第一階段有出價競標的4家業者（中華電、台灣大、遠傳、台灣之星）卻未能取得共識，因為業者想要競爭最乾淨「魚肚」部分的頻譜，最終協商破局，因此今日只能再進行第二階段的競標。

而今日的最終結果，由原先頻譜數量就拿最多的中華電，與第二多的遠傳電信搶得「魚肚」的部分（中華電出價20.8億元，遠傳則是出價20.3億元），台灣之星與台灣大哥大並未出價競爭，因此各別拿走「魚頭」與「魚尾」的部分。4家業者拿下的順序（魚頭、魚肚、魚尾）分別是台灣之星、遠傳、中華電、台灣大。

另一方面，在28GHz位置的部分，位置取得順序分別為中華電、遠傳、亞太電、台灣大。今天的競標結果出爐，意味著台灣5G頻譜競標結束，接下來業者們就會開始力拼5G開台速度；根據先前電信三雄的預估，5G服務最快可望在今年第3季開台。

ET快訊
5G競標結果出爐！中華電20.8億元搶得「黃金魚肚」
劉真搶救15天「不建議轉院」　醫曝2條路可走：有機會康復
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