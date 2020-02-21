全球鋼市需求先蹲後跳　中鋼宣佈調高第二季內銷鋼品盤價

▲中鋼集團今（21）日宣佈調高第二季內銷鋼品盤價，採月盤與季盤分流，平均漲幅為1.9%。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼集團今（21）日公佈第二季內銷鋼品盤價，看好今年全球經濟及鋼鐵需求可望先蹲後跳，加上大陸市場預期於三月下旬將有一波段反彈行情，集團將自今年第二季起調高盤價，採月盤與季盤分流，平均漲幅為1.9%。

第二季為傳統產業旺季，中鋼盤價歷經先前多次調降協助下游客戶後，第一季中鋼盤價已落後國際行情，而國際各主要鋼廠因市場環境改善與原料成本高漲，近期亦陸續調漲鋼價以擺脫去年鋼廠普遍虧損的營運困境。

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中鋼表示，將自今年第二季起調高盤價，為貼近國際市場變化，月盤鋼品(含熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲與熱浸鍍鋅建材烤漆產品)將逐月調整盤價，並適度推出多元配套措施，以提升下游客戶整體競爭力。

季盤產品(鋼板、棒線、汽車料、家電等)亦維持原有相應售價機制以穩定產業運作；另外，如果下游客戶因大陸疫情致供應鏈受影響，或有轉單急料需求，中鋼也承諾將全力協助。

展望全球鋼市，美國鋼廠自去年第四季起連續五波熱、冷軋鋼材提價，合計高達每公噸190美元；印度、巴西、俄羅斯等新興國家市況回穩且提價達每公噸100美元，低價出口情況不再;歐洲鋼廠去年底啟動減產措施，鋼價緩步上揚;越南河靜鋼廠今年第一季累計熱軋漲幅亦達每公噸50美元；日、韓高爐廠陸續規劃停產維修，鋼鐵供給面趨於緊縮，未來鋼價仍具上漲空間。