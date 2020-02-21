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新冠肺炎防疫組「國家隊」　高端疫苗、亞諾法雙雙攻漲停

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▲▼新冠肺炎,疫苗,法國。（圖／達志影像／美聯社）。

▲各國相繼投入治療藥物與疫苗研發。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情威脅，台灣生技廠高端疫苗（6547）、國光生技（4142）、亞諾法（4133）、台康生技（6589）均表態投入防疫研發，攜手國衛院、生技中心組成「國家隊」，並表現在股價上面，今（21）日高端疫苗、亞諾法雙雙攻上漲停，國光生技、台康生技也表現強勢。

為了紓解新冠肺炎疫情，各國相繼投入研發治療藥物與疫苗，台灣生技腳步也不落人後，像是國衛院已經宣布完成治療藥物「瑞德西韋」毫克級的合成，純度97%，並預計在兩星期內就可以提升到公克級合成，未來可以配合疫情爆發時的國家所需。

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亞諾法以自主開發的快速DNAx Immune技術平台，製備中國大陸新型冠狀病毒抗體，並與中原大學合作展開COVID-19類病毒顆粒(VLP，virus-like particle)產製，用以進行治療性抗體驗證，可望迅速進入動物體內有效性和安全性研究測試。

高端疫苗正在進行檢測試劑開發，並與美國國衛院合作疫苗開發，由NIH提供最新研發的新冠肺炎候選疫苗與相關生物材料，高端疫苗預計3月進入實驗動物血清中和試驗、實驗動物毒理試驗，力拚今年上半年完成動物試驗，下半年啟動人體臨床試驗。

國光生技早已成立專案小組對新冠肺炎疫苗開發進行研究，董事長詹啟賢受訪提到，目前已有初步成果，下一步將與國衛院合作進行綜合性實驗，證明疫苗可否中和病毒毒素，雖然尚未達到安全、有效、上市的階段，但強調國內擁有生技研發實力。

台康生技以治療性抗體藥物平台技術，提供強化疫苗能力的載體蛋白，主要應用於感染性疫苗及抗腫瘤疫苗，可與抗原形成一共軛複合體(conjugate)，誘導T細胞產生抗體強化抗原功效，並預計5個月內提供治療用抗體進入動物及人體試驗。

台灣生技業快速組成「抗疫國家隊」，共同為防止新冠肺炎疫情蔓延而努力，並表現在股價上面，今日高端疫苗、亞諾法就雙雙攻上漲停，國光生技早盤漲幅一度衝上5.6%，終場漲幅4.28%，而台康生技早盤漲幅也在3%以上，終場漲幅3.26％，股價均呈現強勢表態。

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