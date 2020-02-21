疫情黑天鵝突襲　投資人靠3錦囊伺機布局股、債、匯市

▲新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，台新銀行建議，民眾掌握3大投資策略就能趨吉避凶。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續蔓延，不僅影響全球經濟發展的動能，同時也衝擊市場投資者的信心，面對突如其來的「黑天鵝」，台新銀行提醒，民眾要密切留意疾管局發布的疫情發展，對於投資理財提出「控風險、降波動、布局平衡」3大策略建議，希望民眾在投資布局可以趨吉避凶。

面對金融市場短線震盪加劇，民眾該如何進行投資布局？台新銀行建議，民眾在資產配置上應先以「控風險」為優先訴求，建議可將資金轉入保險，特別是重新檢視自己的醫療保障，評估既有的醫療險是否足以支應需求發生時，所需的醫療相關費用，甚至是醫療過程暫無法工作時，現有保險的理賠額是否足以維持生活所需，以及能否在意外發生時，發揮保障與照顧家人的功能。

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新冠肺炎疫情來勢洶洶，投資人不免會擔心部位可能受到衝擊，對於有穩定金流需求的投資人，台新銀行表示，兼顧降低資產波動，又能維持較高金流收入的「降波動」策略，建議可配置新興債與高收益債，主要是在市場避險需求升溫下，資金轉進公債，將帶動美國公債殖利率回落。

另一方面，歐美央行在近期會議中，都宣稱將持續維持低利率的寬鬆貨幣政策，因此在低利環境中，債券相對受市場資金的青睞，有機會持續吸引資金進駐並推升價格。

最後在「布局平衡」的投資策略，台新銀行預期，疫情為短期影響的投資人可布局平衡型基金，透過股債分散配置，當遇到市場下跌風險時，債券部位將帶來防禦效果，降低投資組合短線衝擊，同時也可透過股票部位，參與未來股市的反彈行情。

另在貨幣配置上，由於美國經濟數據樂觀、總統選舉等題材，美元可望發揮避險貨幣的特質，台新銀行建議，可持續增持美元，應可降低因疫情不確定性對資產可能造成的衝擊，同時具有避險貨幣特質的日圓，也可趁機分批買入兼顧避險。