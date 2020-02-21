直擊南韓重疫區！大邱台籍教師曝：口罩一片飆90元　一周只敢出門一次

▲南韓大邱市成為新冠肺炎的重災區。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖禹揚台北21日電

「地下街行人大概少9成以上，許多商店大門深鎖」。南韓大邱市爆發新冠肺炎疫情，日前自主隔離14天、在當地工作的台灣女教師說，現在她每天都待在家裡，一週只出去採買一次。

南韓19日、20日分別新增20例及63例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中多數曾與第31例的61歲大邱婦人接觸，因此這名婦女被稱為「超級傳播者」。南韓今早更進一步公布新增52例確診病例，其中有41例位於大邱、慶尚北道地區。

截至今早9時，大邱市確診數已來到84例，在全國確診數中占逾半數，因此被中央政府列為傳染病特別管理地區。大邱市當局也宣布各級學校延後一週開學，並要求市內1324所幼稚園休園，252所老人醫療設施管制外部人員進出及會面。

任職於大邱市某私立大學的台灣講師對中央社記者表示，該大學早在月初就宣布延後兩週開學，「我現在每天都待在家裡，一週出去採買一次」。

這名教師在5日結束休假返韓，考量疫情狀況便自主隔離14天，住家附近雖然有大型超市可採買生鮮，但幾乎買不到口罩。因此她在隔離期滿後、19日與朋友開車到市區採買，「剛好碰上疫情爆發那天」。

她描述，平時人潮眾多的中央路地下街，行人大概少了9成以上，許多商店大門深鎖，行人在室內幾乎都會戴口罩，戶外可能就一半一半。經過連日確診數大增，一般民眾的防疫措施可能更加嚴謹。

一觸即發的疫情，使口罩、酒精的防疫用品成為大邱當地熱門商品，她說：「人們幾乎都聚在藥局附近，但聽到沒口罩就一哄而散。」

▲「新天地耶穌教會」大邱教會有1名61歲的婦女為「超級傳播者」，韓國近半數確診者都和她有關。（圖／達志影像／美聯社）

這名女教師說，大邱當地口罩售價也不便宜，平常一片約新台幣30元的KF94口罩，現在一片大約要90元；酒精較沒有缺貨狀況，但一人一次限購兩瓶，價格也較平常貴。

女教師表示，現在有網購平台推出口罩限時搶購活動，會在前一天公告搶購時間與訂價，「大概一片是60元左右，還是貴，但是比外面有良心多了，但我都還沒搶到過」，顯見南韓對疫情的憂慮日漸高漲。

有外媒報導，傳出群聚感染後，擁有250萬人口的大邱市內，大賣場與電影院都杳無人煙、街道空無一人。不過，受訪教師說，因為民眾還是需要上班、出門採買，不至於到空無一人，「只是娛樂場所等密閉空間、平常人潮眾多的地方有大幅減少，相對空曠的郊區路上還是有不少行人。」

她說，疫情爆發後，每天都會收到政府傳來的警報簡訊，呼籲民眾戴口罩、勤洗手、減少外出。她認為，若能要求民眾都在家隔離14天，可能對疫情最有幫助，「但相關民生經濟問題如何解決，可能也是問題」。（編輯：周永捷）1090221