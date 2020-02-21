唸戀學甲蜀葵花文化節　228學甲登場可吸引逾10萬遊客踏青

▲台南市學甲區公所主辦「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，2月28日在學甲區光華里「蜀葵專區」隆重開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區公所主辦「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，學甲區長邱志榮在21日行前記者會，宣布2月28日在學甲區光華里「蜀葵專區」隆重開幕。

目前蜀葵花陸續綻放，隨風搖曳更顯嬌豔，同時結合約20公頃小麥、粉萼鼠尾草、百日草、油菜…等花海陪襯，包括區長邱志榮、市議員謝財旺、學甲區里長聯誼會長陳敏男、台灣鯛協會理事長陳連益、台南地檢署檢察官江孟芝、學甲區農會總幹事李曉軍，農業局專員許文耀、頑皮世界野生動物園副總經理李英俊等人強調，目前蜀葵花陸續綻放，隨風搖曳更顯嬌豔。歡迎大家前來學甲觀賞美麗的蜀葵花海，今年預估可吸引逾10萬遊客前來踏青，熱鬧可期。

頑皮世界蜀葵花仙子與藪貓人偶表演為行前記者會揭開序幕，學甲區長邱志榮表示，區公所為配合休耕農地活化政策，今年在休耕田區種植佔地4公頃的蜀葵花海，蜀葵可長到一丈高，故又稱「一丈紅」，自古以來，蜀葵即是一種評價極高的花卉，皇宮和富貴家庭花園都以種植蜀葵花來彰顯它的富麗堂皇，其花語象徵「真誠的愛」，為推廣蜀葵種植並配合活動行銷，還舉辦「蜀葵花寫生比賽」，邀請全國愛好繪畫藝術的大小朋友前來學甲，透過畫筆記錄蜀葵花海盛況，以及在地美好景緻和豐富產業人文。

邱志榮說，每朵綻放的蜀葵花，從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥，每個環節都需用心栽培與管理，公所連續七年不惜投入大量密集人力全力配合在地里長、社區居民及台南地檢署易服勞動役親手栽種，不假專業，沒有華麗的裝飾，漫步花海鄉間田園，大口呼吸自然療癒氣息，可以撫慰身心、滋養情感，並抒解壓力。

以往學甲蜀葵花季，每年2~3月中下旬，都會吸引約10萬人次前來參觀，今年蜀葵種植面積仍維持4公頃，除了往年搭配的小麥、油菜、紅黎，今年增加粉萼鼠尾草、雞冠花、百日草…等，更增添豐富繽紛的層次新意；並由在地子弟設計、轄區企業廠商及慈濟宮贊助經費，在現場架設創意花燈裝置藝術，結合市府環境保護局利用回收資源創作的美學童話作品展示，更加襯托蜀葵園區日夜不同美景。

市議員謝財旺、學甲區里長聯誼會長陳敏男表示，學甲蜀葵花文化節活動已經連續7年締造觀光旅遊人潮，希望市府必須重視配合行銷以及加強推廣，帶動地方繁榮發展。

邱志榮表示，228開幕當天，首先恭請頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福，並邀請文化局所屬「台南市民族管絃樂團」及在地中、小學樂隊、優秀樂團、樂手帶來精彩高水準的演出，呈現「蜀葵花田」音樂嘉年華會的氛圍；還有在地青年農民的安心無毒生鮮食材展售市集、歡樂園遊會、現場茶席見學免費奉茶、消費滿200元送乾燥花束DIY體驗及打卡送蜀葵花季限定吸水杯墊等活動。

為使花季繽紛、熱鬧的氛圍能延續，公所於3月7日原地舉辦「蜀葵花藝術Party」活動，由在地藝術團體接力上陣，輪番演出，有創鼓、扯鈴、芭蕾、民俗舞蹈、樂齡陶笛、流行歌曲演唱等精彩表演，現場還有虱目魚丸免費品嚐及農特產品展售，228連續假期和3月蜀葵花季，歡迎闔家蒞臨臺南市學甲區光華里「蜀葵花海」賞花流連，體驗至美的蜀葵花田、感受至善的農村人情味、記錄至真的幸福當下。





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