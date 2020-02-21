第24例「北部女」被誰感染？　名嘴盤點4大高危險群

▲新冠肺炎疫情日趨嚴重，民眾戴起口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣第24例新冠肺炎確診病例是一名北部60多歲的女性，追蹤回溯接觸史後陸續安排多達360人採檢，引發外界憂慮社區感染將爆發，目前感染源尚未出爐。對此，媒體人鍾年晃推敲時間軸，分析出4大高危險群。

鍾年晃在20日播出的政論節目《前進新台灣》表示，關於第24例，大家最關心的兩個問題，源頭和傳播，源頭的部分已排除患者1月6日與女兒從杭州返台同學見面的可能性，除了時間太久以外，1月6日杭州疫情不算太嚴重。

鍾年晃指出，如果第24例是1月22日發病，雖說潛伏期14天，但平均發病大概5到6天之間，源頭又可以再縮小一點，1月22日往前推5到6天，大概是在1月16、17日左右，看有接觸到哪些人。

對於第24例常到住家公園運動，以及與朋友唱卡拉OK，鍾年晃分析，以公園來說，在開放空間感染性低，但卡拉OK是很多人共用一支麥克風，唱歌的時候難免會有飛沫噴到麥克風上面，這是有風險的。

鍾年晃認為，卡拉OK除了有朋友在，還有其他不認識的人，大家輪流使用麥克風，因此，卡拉OK的可能性相對比較高，卡拉OK消費比較低，很多退休族很喜歡到卡拉OK唱唱歌、消磨時間。

關於第二個隱憂「傳播」，到底傳給多少人？鍾年晃指出，第24例2月10日進加護病房，在2月10日之後幾乎跟外界是隔離狀況，加護病房雖然可以探病，但要戴口罩、穿隔離衣、探病時間很短，所以可以排除。

鍾年晃分析，從2月10日往前推14天，1月26日之前與第24例接觸的人可能有風險，如果是1月26日後才與第24例接觸的人基本上都應該要發病，但這段期間沒有看到北部有很多人確診，所以範圍更縮小到1月26日。

鍾年晃指出，如果是跟第24例接觸而被感染的話，以2月20日來算，往前推14天至2月6日，最危險應該是在2月6日之後跟第24例接觸的人，可是第24例2月10日就進加護病房，因此，2月6日至10日這段時間跟第24例接觸的人，應列為第一優先趕快進行篩檢。

至於會是哪些人？鍾年晃認為，2月6日至10日這段時間第24例還沒住加護病房，是住感染科病房，但不確定所住的感染科病房是單人房，還是與其他患者同房，因此，這段期間的高危險群有4個，包括探病的親戚朋友、同房的患者、負責照顧的醫護人員、打掃房間的清潔人員，這4類是與第24例接觸較密切的人。

北市醫師公會常務理事張孟源表示，醫院的院內感染也可能是感染途徑，醫院的保護恐怕得全面升級。

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