獨／泰國也爆口罩之亂　21日起旅客攜帶口罩出境不得超過30片

▲泰國公告限量攜帶口罩30片出境。（圖／記者李毓康攝）



記者陳涵茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全世界搶口罩，泰國也爆口罩之亂，泰國2月即規定超過500個口罩不能由泰國寄出，外寄有限制外，更有消息指出泰國攜帶出境口罩每人不得超過30片，赴泰旅客要特別注意。

泰國即日起開始限制遊客攜帶口罩數量，一名台灣領隊透露：「接獲公司指示領隊在泰國帶團時，需告知旅客返國時攜帶口罩有數量限制，每人不得超過30片。」根據當地消息指出，2月20日最新公告攜帶口罩出境不能超過30片，若有醫生證明可以攜帶50片， 另外禁止口罩出口，預計將從2月21號起執行至6月30日，泰國全面防堵口罩缺貨。目前泰國官方並未正式公告，但多間旅行社、領隊等已陸續接到相關訊息。

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居住泰國的華僑也表示，疫情後泰國爆發口罩之亂，加上外國遊客大量掃貨，先前口罩平均一片不到1元，直接漲價到一片12元15元，廠商趁機賺錢，現在則是有錢想買也不一定買得到。

▲出境攜帶口罩各國都有不同限制標準。



從新冠肺炎疫情爆發後，為確保口罩供應國內所需，根據台灣關務署20日公告，口罩出口管制將延長至4月底，旅客可攜帶的口罩限制數量為5盒、250片，攜帶口罩出境，於自用範圍內，無須辦理出口報關，海關並按隨行成員人數、旅遊天數及旅遊地區等個案情節判斷合理自用數量。