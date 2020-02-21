菅義偉再強調：東奧帕奧都不會延期　東京禁辦室內大型活動3週

▲日本東奧是否會如期舉行引起全球關注。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大家也相當關注境內已達97名確診病例的日本是否能如期在7月舉行東京奧運。對此，日本官房長官菅義偉則正式回應並強調，無論是東京奧運還是身心障礙者的帕運都會如期舉行，且國際奧委會（IOC）對日本的防疫十分信賴。

▲菅義偉再次出來強調東奧不會延期。（圖／達志影像／美聯社）

根據《共同社》報導，日本境內目前一共有97名確診案例，且尚未加上鑽石公主號上面的確診日本籍乘客，因此導致許多人對日本是否能舉辦運動會這種大型集會感到質疑。不過即使外界質疑反彈聲浪不斷，菅義偉仍在今（21）日出面強調，7月的東奧和8月的帕奧都會如期舉行，日本一定會努力防疫，並和WHO、IOC密切合作，給大家一個安全又安心的奧運。

▲英國近日出面表示可接手主辦奧運，引起日本網友不滿 。（圖／達志影像／美聯社）

雖然日本和奧委會多次出面強調「不會停辦、延期」，但日本現在疫情逐漸失控，也給東奧和帕奧的賽事留下問號。日前英國保守黨的倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）和工黨籍的現任市長沙迪克（Sadiq Khan）不約而同都出面表示，如果東奧和帕奧因為疫情的關係，不得不移地舉行的話，英國可以接手主辦，且馬上就可以開始準備。

▲停靠在橫濱港的「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

不過此話一出也引起許多日本網友不滿，紛紛表示英國別想拿走奧運主辦權，且英國身為鑽石公主號的註冊國，從船上疫情爆發至今根本毫無作為。而東京也在今日早上宣布，為了防止疫情擴大，未來3週所有的室內的大型活動都要停辦或延期。

日本疫情逐漸擴大，國內口罩也開始面臨不足。對此，菅義偉也表示日本境內的口罩工廠已經開始24小時生產，另外也會慢慢從中國進口，保證從這禮拜開始每週都能提供1億個口罩給民眾，且也希望在下個月開始增加產量，一個月提供6億個口罩給民眾，同時也會監控生產、分配狀況，解決口罩不足的問題。