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南韓156確診…98例與「新天地教會」有關！首起死亡病例原因出爐

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▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，南韓累計156人確診。韓國疾病管理本部（KCDC）表示，國內病例之中98起與「新天地教會」有著直接或間接的關聯。此外，公衛當局也於21日證實，先前被認為國內首起死亡病例的63歲男子，可能是因感染新冠病毒，出現肺炎症狀，最後不幸去世。

《韓聯社》報導，KCDC主任鄭恩京（Jung Eun-Kyeon，音譯）表示，全國156例之中，98名病患被認為與大邱「新天地教會」有著直接或間接的關聯，大多數患者情況穩定，7人因其他潛在疾病，情況相對危急，「國內目前的疫情狀況是，透過一次性接觸導致大規模爆發的範圍相對較大。」

鄭恩京提到，當局正在追查大邱市教堂的疫情感染路徑，由於新天地教會在中國與其他國家都有分支，他們也積極調查是否有教友曾去過中國湖北省。

▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲南韓大邱與鄰近的慶尚北道發生多起病例，當局進行消毒。（圖／路透）

南韓慶尚北道清道郡一名63歲男性因為思覺失調症長期住院，也罹患慢性呼吸道疾病，19日因肺炎症狀去世，隔日才確診感染新冠病毒。KCDC於21日證實，病患死因與新冠肺炎有關，成為國內首起死亡病例，但他是因其他狀況惡化去世，所以仍不清楚病毒對於病患的死亡造成多大影響。

►快訊／南韓爆首起新冠肺炎死亡病例！　63歲男思覺失調住院20年突染病

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