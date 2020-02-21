舊鈔將變堆肥！20英鎊新鈔正式流通　上面印「19世紀畫家」

▲20英鎊新鈔正式流通。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

英國中央銀行（Bank of England ）發行的20英鎊（約新台幣800元）鈔票於20日正式流通，上面印有19世紀畫家特納的（J.M.W. Turner）圖像，取代以經濟學家亞當·史密斯（Adam Smith）為圖像的舊版鈔票，大約200萬張20英鎊鈔票將回收，變身為農業用土壤改良劑。

據英國BBC、《大陽報》報導，英國中央銀行（Bank of England）總出納約翰（Sarah John）說，「使用聚合物料印製20英鎊鈔票，為我們對抗偽鈔的努力向前踏進一大步。」

此款新鈔票也是繼2016年及2017年面世的5英鎊和10英鎊新鈔票後，第三款採用耐用的聚合物料印製的新鈔，各銀行需要花大約兩周的時間進行調校，讓全國一半自動櫃員機辨認及接受新鈔；此外，大約200萬張20英鎊鈔票將回收，變身為農業用土壤改良劑，這次換鈔將會是英國史上最大的換鈔行動，估計會耗時數個月。

約翰·特納（JMW Turner）生於1775年4月，是英國最著名的浪漫主義風景畫家之一，在藝術界備受尊崇，他啟發「印象派之父」莫內，造就了莫內獨特而大膽的畫風，他的作品對後期的印象派繪畫發展有相當大的影響。

特納擅以光線微妙變化揮灑出絕美的大地奇景，被譽為「光之畫家」，他的作品「勇莽號戰艦」（The Fighting Temeraire）在2005年時，被BBC發起的投票選為「英國最偉大的畫作」。