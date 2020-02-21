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台糖防疫酒精來了！下午二點家樂福開賣「每人限購一瓶」

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▲台糖公司產製的75%平價防疫酒精，預計今（21）日下午二點，在全台家樂福門市正式開賣。（圖／業者提供）

▲台糖公司產製的75%平價防疫酒精，預計今（21）日下午二點，在全台家樂福門市正式開賣。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾對酒精的需求大幅增加，為解決一瓶難求現象，台糖公司增產的防疫期間清潔專用酒精，今（21）日下午二點將在全台家樂福門市正式開賣，每瓶容量50ml、售價為28元，現場將發放號碼牌，每人限購一瓶。

新冠肺炎除了透過飛沫傳染，還包括接觸傳染，不僅口罩成為稀缺的防疫物資，人人進入公共營業場所、辦公室及家中消毒使用的酒精，也變得一瓶難求；有醫院消毒酒精多次遭竊取，藥局、藥妝店酒精上架也立刻被搶購一空。

請繼續往下閱讀...

台糖表示，為了將有限資源更普及化，在家樂福開賣的防疫酒精採限量販售。每人限購1瓶，而且數量有限，預計到貨9萬瓶，由全台137家門市依據來客數配給，初估每間門市約有300瓶，提供民眾防疫需求。

記者實地走訪家樂福門市發現，分店規劃於收銀台周邊設置專區，並按到店時間發放號碼牌，並要求消費者以身份證登記，確認年滿18歲才能購買。

為解決眼前緊迫的消毒酒精需求，行政院指示台酒及台糖公司，在既有95度酒精產線外，增加生產免稀釋的75度防疫酒精。台糖主管表示，生產10瓶95度酒精的原料，稀釋為75度酒精後，產量可增加至13至15瓶，不僅可少掉稀釋的步驟，也可釋出更多數量，讓更多民眾能買到，以滿足防疫需求。

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