餵獨家新聞給記者女友　美國前情報局反恐分析師恐關10年





▲反恐分析師弗瑞斯（Henry Kyle Frese）在20日認罪，律師特威利格表示，為了個人利益洩漏資訊，不能稱作無私而是犯罪。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

前反恐分析師弗瑞斯（Henry Kyle Frese）在星期四（20日）於法庭認罪，將面臨10年有期徒刑。身為美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）的情報人員，在2018年到2019年向兩名記者洩漏外國軍備系統情報，其中一名是曾和他交往過的記者女友瑪西亞斯（Amanda Macias）。

今年31歲的弗瑞斯在美國東維吉尼亞（Eastern Virginia）地方法院承認洩漏國安資訊的罪刑，並將面臨10年以上的有期徒刑。弗瑞斯去年10月在他的辦公室遭到逮捕，他的電話被竊聽而得到起訴證據。

弗瑞斯自2018年2月起就在維吉尼亞州的國防情報局工作，在那之前他是一位承包商。在認罪的訴狀中，他表示他在2018年4月到2019年9月間，向2位記者洩漏機密資訊。檢察官表示，第一位記者瑪西亞斯是CNBC的國安記者，曾經是弗瑞斯的女友，她發表了8篇包含這些情報的文章，其中資訊出自5篇機密情報報告。瑪西亞斯還把文章張貼在推特上，而弗瑞斯也轉推了貼文。

在2018年4月時，弗瑞斯向瑪西亞斯表示，如果可以幫助她的事業「進步」，他可以再找另外一位記者聊聊。於是他又將機密洩漏給NBC的記者庫比（Courtney Kube），他們發表了數篇關於軍備系統與中國與俄羅斯情報的獨家新聞。這兩位記者沒有對弗瑞斯的認罪發表任何評論。

國安律師助理德梅斯（John C. Demers）表示，「政府把這些國安缺口看的非常嚴重，會用盡各種資源和手段來防止他們危害國家與公民安全。」律師特威利格（G. Zachary Terwilliger）也強調，「這個案子就是給所有掌握國安資訊的人一個提醒，為了個人利益而洩漏資訊，不能稱作無私也不是英雄，這是犯罪。」



▼佛瑞斯將面臨10年有期徒刑。 （示意圖／123RF）



