貿聯-KY砸14億併新加坡商Speedy　上半年完成交割

▲左起為貿聯董事長梁華哲、總經理鄧劍華。（圖／貿聯提供）

記者姚惠茹／台北報導



貿聯-KY（3665）今（20）日宣布，已經完成與新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd股權買賣契約的簽署，根據協議，貿聯以總交易金額6500萬元新加坡幣（約14億元台幣）取得100%股權，並預計在今年上半年完成交割，交割前仍維持正常營運。

貿聯-KY表示，Speedy Industrial Supplies PteLtd為工業用電子製造服務（EMS）解決方案廠商，具自主製造能力，提供客制化以及少量多樣的解決方案，業務涵蓋醫療設備、半導體設備、工業用設備的線束、PCBA製造、電子製造組裝等相關服務，生產基地位於新加坡和馬來西亞。

貿聯-KY指出， 期望藉由這次的收購行動，整合下游電子製造服務，獲得更多的客戶與市佔，深耕工業用市場；新事業部也可運用貿聯在北美和歐洲市場的高能見度，未來在全球業務發展上更具優勢。

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貿聯總部位於加州，主要從事資訊、車用、醫療、太陽能、工業、半導體設備及光電通訊設備等線材、連接器等高技術連接產品研發與生產；製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。