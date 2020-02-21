南韓軍方失守「陸海空三軍」都中鏢！　3例皆曾去過大邱

▲南韓濟州島一名海軍水手確診感染新冠病毒，海軍陸戰隊成員緊急設置路障。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

新冠肺炎疫情擴散，南韓今（21）日新增52例，首度出現軍官確診，陸海空三軍各有1例，3人都曾到訪過大邱市。南韓目前156起病例，發生在大邱市及鄰近慶尚北道的超過一半，被視為「超級傳播者」的第31例也是大邱新天地教會的成員。

《韓聯社》報導，南韓21日新增52起病例，其中41例發生在大邱市與慶尚北道，軍方也首度出現確診，陸海空三軍各有1例。

根據韓國疾病管理本部（KCDC），第一起軍人病例是22歲的海軍水手，他駐紮於濟州島，2月13日至18日休假時曾回家鄉大邱市，返回基地後出現咳嗽等症狀，目前在濟州島一間醫院隔離。

第二起病例是忠清北道曾坪郡一名陸軍軍官，也是道內第一例確診。根據當地公衛單位，他休假時曾去大邱市找女友，而對方是大邱新天地教會的成員。

第三例是一名空軍軍官，他原本駐紮大邱市，17日被派遣到忠清南道雞龍市，負責辦理外語專長翻譯的招募試題，卻在當地確診感染新冠病毒。

▲南韓大邱市病例激增，政府緊急採取防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國防部緊急採取防疫措施，隔離曾與患者接觸的人員，要求所有軍人測量體溫，22日起限制所有士兵出基地休假或者會客。軍方調查旅遊史，初步結果顯示，超過5000名軍方人員休假期間曾到訪大邱。

南韓總理丁世均已宣布，將大邱市指定為「傳染病特別管理區」，政府呼籲民眾不要任意外出，記得配戴口罩，並關閉超過1300間幼兒園、252間老年福利機構，緊急啟動疫情措施。但是，一些公衛設施因出現確診病患緊急封閉，部分醫療人員正在隔離當中，外界擔心當地醫療資源是否足夠。



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