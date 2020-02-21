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「確診很麻煩」！日男連燒7天搭JR上班...怨醫生不願檢測：怕影響東奧

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東京地鐵每天人來人往，人潮眾多是日常，但東京對新冠肺炎防疫態度消極，已經引發民間抱怨聲音。（圖／報系資料照片）

▲東京地鐵每天人來人往，人潮眾多是日常，但東京對新冠肺炎防疫態度消極，已經引發民間抱怨聲音。（圖／資料照片）

圖文／CTWANT

從大陸蔓延全球的新冠肺炎，疫情最慘重的除了大陸當地，同為亞洲國家的日本，是台灣民眾最愛去的旅遊勝地之一，但日本這次從官方到民間，全走「佛系防疫」風格，對防堵新冠肺炎完全不積極，也讓國內出現抱怨聲音。一名東京千業縣上班族上網爆料，他發燒多日到醫院求診，怕感染新冠肺炎，要求醫師幫他做核酸檢測，但卻慘遭醫師拒絕，理由竟是「確診很麻煩」。

綜合外電報導，東京千業縣一名20歲的男性上班族，在還未被診斷出新冠肺炎前，曾在日本知名論壇「5ch」上以「iLyikum50」帳號發文，提到自己從本月2日，就開始出現發燒症狀，連續7天都高燒超過40度。但因為是公司派遣員工，職位太低不敢請假，只能天天吃退燒藥，搭著東京「最繁忙擁擠」的電車線通勤。

男子提到，他發燒就醫時，就已主動向醫生告知，自己可能感染新冠肺炎，但他提到，醫院的醫生態度卻異常消極，一開始還拒絕幫他做檢測，表示除非他主動告知，最近有和任何從中國大陸來的人有緊密接觸，否則無法做測試。

這名男子還爆料，醫生當下告訴他，假若真的確診，後續會很麻煩，這樣全院要消毒，還要安排他進行隔離，甚至會影響到東京奧運，所以只能先當一般肺炎治療處理。

▲▼日本東京奧運。（圖／路透）

▲「2020東京奧運」將在7月24日～8月9日舉辦。（圖／路透）

後來在男子不斷要求下，醫生才答應檢測，並於13日確診新冠肺炎。現在這名男子，仍在醫院隔離治療中，雖然已退燒，但仍有嚴重咳嗽。他說平時上班搭JR總武線和淺草線，從1月20日開始到2月1日的潛伏期間，曾在公司參加2次3到5小時的會議，參與者裡有說中文的外國人。而男子被確診後，他的妻兒、同事都感到憂心，怕接下來也會出現病徵。

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