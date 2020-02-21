台酒75%防疫酒精　下周一陸續供貨到4大超商！

▲台酒因應防疫中心需求，全力趕製75%防疫酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

記者謝仁傑／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，為配合全台防疫酒精需求，台酒宣布售價40元的300ml的75％防疫酒精銷售地點，除原本自有門市及全台六千多家健保藥局外，自下周一起亦將陸續供貨至全台4大便利超商銷售，希望能讓更多民眾有酒精使用。

台酒表示，目前台灣在中央防疫指揮中心的運籌帷幄下，新冠肺炎疫情並未擴大，惟考量新冠病毒傳染途徑包括接觸傳染，「勤洗手」及「消毒」是阻擋此波病毒傳播的重要手段，因應配合疫情中心的需求，已責成轄下宜蘭、隆田、屏東及花蓮等酒廠，全力趕製75％防疫酒精。

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為便利民眾購買防疫酒精，台酒除於自有門市據點已持續供應75％防疫酒精外，2月17日至22日開始也已擴大配送至全台六千多家健保藥局，預計下周一開始更將進一步擴大供貨至全台4大便利超商銷售，屆時全台有將近2萬的銷售據點供民眾購買75%防疫酒精。

台酒呼籲，針對本次疫情民眾應記得「勤洗手」及「消毒」，為了將有限資源更普及化，也希望大家不要囤積不必搶購，家裡夠用就好，台酒一定會生產足量的防疫酒精供給社會大眾，共同守護台灣。



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