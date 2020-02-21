存股族照過來！布局高股息資產聚焦「股利率」和基本面





▲存股族照布局高股息資產聚焦「股利率」。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

根據駿利亨德森全球股利指數顯示，去年全球企業總共發放1.43兆美元現金股利，金額創歷史新高，讓股息投資再度成為市場討論話題。法人指出，布局高股息資產應留意兩大重點：一是股利率應長期優於平均值、二是營運基本面長期穩健向上，才有機會賺股息兼顧成長。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，近年來，國內投資人興起「存股」運動，而存股的目的在達成長期投資，並獲取穩健回報，因此除了股價上漲帶來的資本利得之外，也更加重視企業盈餘分配的現金股利。

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事實上，根據駿利亨德森發布的全球股利指數報告，去年全球企業總計發放1.43兆美元的現金股利，金額創下歷史新高，年成長3.5%。若排除匯率、異常大量的特別股息等其他技術性影響，基礎配息金額年增率達5.4%，相較於目前的低利率環境，已彰顯股息投資的價值。

而若細究各產業，除原物料、工業製造業，其餘產業去年股息金額都有所成長。其中，能源產業去年的基礎配息金額增長10%，成長幅度最大；而科技業配息同樣不差，成長幅度在近10年居冠。

不過，葉菀婷認為，股息投資考量的並非配息的絕對金額，要同時衡量投入本金大小，所以應該觀察股息除以股價後的「股利率」指標，以及股利率是否長期優於水準。同時，也要留意影響股價波動度的獲利表現，避免賺到股息，卻賠掉價差。

綜觀MSCI全球各主要產業指數中，近5年股利率都優於平均值、每股盈餘維持成長表現的產業，只有公用事業、核心消費。葉菀婷指出，公用事業以水電瓦斯行業為主，為民生基本需求，獲利底子硬、股息穩定度也高，適合作為股息投資的首選。

▼股票配息型基金表現。（資料來源：Morningstar，採新台幣計價，統計至2020/1/31為止）